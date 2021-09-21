「空軍大師」錢隆斯：恒大反映中國經濟模式的脆弱性
2021年09月21日 06:05
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世界最大沽空對沖基金之一Kynikos Associates掌門人錢隆斯(Jim Chanos)接受外媒訪問時表示，中國地產巨頭恒大面臨的債務危機反映出中國經濟模式的「脆弱性」。他認為這種模式「超乎尋常」依賴房地產市場。
錢隆斯直言，中國如何應對恒大局勢是關鍵，可能會給予潛在的救助。他亦指，相信恒大違約不會對美國金融體系構成重大風險，但市場需要重新審視美國投資者與中國之間的整個關係，包括中概股能夠到美國上市的複雜金融結構。
他相信，一些中概股到美國上市，「純粹是西方投資銀行家和公司在西方籌集資金的一種詭計。」他續說，「你不擁有這些(中國)資產... 金錢只會單方面流走。」
對於其他中國問題，錢隆斯表示，他的基金正在做空永利澳門(01128)母公司永利度假村(Wynn Resorts)，因為他認為這家賭博公司債務負擔；對澳門的敞口高；而且其美國業務的前景被高估。他認為永利度假村股價應跌至40美元，即較現水平折讓逾50%。
他又透露，考慮到其他與中國相關的風險敞口，目前旗下基金正沽空了較大的中國金融機構、幾家在倫敦交易的跨境銀行，以及一些中國券商，但均未有提及具體名稱。