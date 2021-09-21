中國銀河國際：亞威股份前景向好

此次定增及股權轉讓完成後，中車集團將成為公司實質控制人。亞威股份為原地方國有企業，改制以來，股權結構較為分散，自從2014年三月二日起至今，股權分散，是次發行完成後，中車控股將持有公司1.42億股，佔發行完成公司總股本21.24%享有表決權比23.3%，將成為公司的控股股東。中車集團作為公司的實際控制人，有利於優化資本結構，提升公司治理，發揮協同效應，增強資金實力。

亞威股份是金屬成形數控機床龍頭企業，集團實行多元化布局，成交初顯，切入伺服壓力機，有望打開增長空間。亞威股份目前的三大業務分別為金屬成形機床、激光加工裝備及智能製造解決方案，金屬成形機床方面，公司數控折彎機、數控轉塔床、鈑金自動人化成套生產綫、卷板加工機械等產品產銷規模穩居全國前列。目前，切入成形機床大品類壓力機、前瞻惟推出伺服壓力機產品，有望對傳統壓力機形成替代打開市場空間，激光加工裝備方面，定位中高端，精密激光加工設備業務布局初見成效。

雖然原材料價格上漲，以及激光競爭激烈至盈利受壓，集團的中期業績仍略勝預期，機床行業景氣，拉動公司上半年經營業績增長，上半年實現營業收入10.28億元人民幣，按年增長37.71%，分產品來看，金屬成形機床、激光加工裝備、智能製造解決方案分別實現營收6.67億元人民幣、3.33億元人民幣及2.87億元人民幣，分別控年增長31.16%、50.09%及73.02%，上半年母公司應佔淨利潤0.97億元人民幣、按年增長51.39%，綜合毛利率25.73%，較去年同期下降1.15個百分點，以分類產品看來，分產品看來，金屬成形機床、激光加工裝備、智能製造解決方案毛利率分別為29.27%、18.79%及24.24%，輍年同期下降0.11、2.3及3.59個百分點，主要由於上半年原材料價格上漲，以及激光裝備行業競爭激烈所致。

公司涉及的風險包括製造業投資增速下行、公司新產品市場推廣不及預期，以及同業競爭加劇。預計公司2021至2023年實現營收分別為21.31億元人民幣、28.27億元人民幣及36.92億元人民幣，實現母公司應佔溢利分別為1.77億元人民幣、2.40億元人民幣及3.14億元人民幣，考慮到潛在增發效應，對應2021至2023年每股盈利分別為0.26、0.36及0.47元人民幣，對應預測市盈率分別為37倍、27倍及21倍，首次覆蓋並給予「推薦」投資評級。

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