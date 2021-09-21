陳正犖：市場後續仍有一連串風險事件

港股昨(20日)最多急跌過千點，投資者近期需要格外留神，市場預料仍充斥噪音。首先是中國經濟數據放緩，觸發外界對增長的疑慮，而且有大型地產商債務陷入違約邊緣，加劇了市場的負面情緒；二來，國際未來將有許多風險事件，包括有六間主要央行將舉行會議，最受關注當然是聯儲局會議，其他包括英倫銀行、日本央行、瑞典央行、挪威銀行和瑞士央行會議；還有三場即將舉行的選舉，包括加拿大、德國和日本；同時，美國民主共和兩黨正就財政政策及債務上限談判，華府可能又再面臨停擺危機。

恒大事件繼續發酵，不過筆者繼續認為在全球或中國造成系統性風險可能性不大。在全球範圍內，美國股票和美國高收益債券的表現仍然相對較好。其他中國高息房地產企業債券受到波及，但投資級別內房商債券跑輸幅度仍溫和。自8月1日以來，上海房地產股指數實際向上，然後在過去幾天回吐了部分升幅。金融方面，中資銀行信貸違約掉期並未急升，A股金融板塊指數也未受太大壓力。在宏觀層面，人民幣亦展現一定抗跌力。大家的確不應對事件掉以輕心，但同時亦不必對其他質素較高，估值吸引的中國資產持過分戒心。

對於外圍風波態度亦然。9月底前美國兩黨相信難以就提高債務上限達成共識，華府或出現幾日停擺的風險愈來愈大，未來幾星期或成為股市調整藉口。然而與2011年不同的是，民主黨控制著參眾兩院，最終仍有空間利用協調法案，以簡單多數通過提高債務上限。參考自1976年以來，美國出現過的政府停擺，平均維持少於八日，期間標普500指數平均回報大致持平。

因此，面對一連串風險事件，大家並非要撤離投資市場，而是可以考慮提升組合質素，爭取改善長線回報。例如短期內，美國增加對基礎建設的財政支出，可能帶動與美國大型工程和建設項目相關的股份跑贏，至於未來一段時期，不太可能看到市場利率下降或另一次周期股急劇反彈，但環球股票中一些主要的「綠色科技」公司，亦提供巨大潛在長線機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖