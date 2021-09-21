道指跌614點　比特幣挫逾1成

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.22；港匯見7.7877；離岸人民幣(CNH)報6.4785；美元兌日圓處109.35；歐元企1.1726，英鎊報1.3656。金價報1,765.17美元。布油報74.24美元，紐油企70.38美元。比特幣挫逾1成，至4.1萬美元水平。道指期貨偏軟。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水200點。

●道指最多曾跌971點，尾市跌幅略為收窄，收報33,970點，跌614點或1.78%，創自7月19日以來最大單日跌幅；標指收報4,357點，跌75點或1.7%，創自5月12日以來最大單日跌幅；納指收報14,713點，跌330點或2.19%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,761點，跌338點或1.42%。

●即月恒生指數夜期收報23,669點，跌393點，低水430點，成交23,918張。

●白宮新聞秘書普薩基表示，在有需要時，美國政府已準備好應對中國地產市場危機和當地地產商恒大可能違約的風險。

●世界最大沽空對沖基金之一Kynikos Associates掌門人錢隆斯(Jim Chanos)接受外媒訪問時表示，中國地產巨頭恒大面臨的債務危機反映出中國經濟模式的「脆弱性」。他認為這種模式「超乎尋常」依賴房地產市場。

●外國傳媒報道，美國華爾街著名分析員Michael Wilson，以其為首的摩根士丹利策略師表示，美國股市下跌超過20%的可能性增大。雖然這仍然是最糟糕的情況，但該行表示，有證據開始顯示經濟增長趨弱、消費者信心下降。

●管理諮詢公司Bain報告指，2016年至2020年期間，中美兩國之間的直接投資總額從620億美元下跌至160億美元，跌幅高達75%，當中科技業的跌幅更高達96%。

●外媒報道，全球著名的德國化工巨擘默克集團(Merck KGaA)計劃到2025年底前在電子科技領域投資30億歐元(約35億美元)。

●紐約10月期油收報每桶70.29美元，跌1.67美元或2.32%；布蘭特11月期油收報每桶73.92美元，跌1.42美元或1.88%。

●紐約12月期金收報每安士1,763.8美元，升0.7%。

●虛擬貨幣交易所Coinbase Global周一(20日)表示，由於受到美國證交會(SEC)起訴的威脅，決定擱置推出虛擬貸款項目的計劃。

●英國富時100指數收報6,903點，跌59點或0.86%；法國CAC指數收報6,455點，跌114點或1.74%；德國DAX指數收報15,132點，跌358點或2.31%。

●消息人士向外媒透露，滴滴創始人之一、聯想集團創始人柳傳志之女柳青最近向包括早年跟隨她從高盛過檔滴滴的身邊人表示，有意卸下公司職務，並鼓勵他們另覓出路，更預料政府最終會接管滴滴並且將管理班子換血。