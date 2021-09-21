港人最愛旅遊地　日本去年旅遊產業損失7800億元

去年新冠肺炎疫情爆發以來，日本疫情反反覆覆，防疫措施下不少視日本為至愛旅遊地的香港人，如今都思「鄉」情切。外媒引述日本關西大學名譽教授宮本勝浩指出，原預計東京奧運能帶動日本旅遊產業，但疫情影響下，奧運延期，訪日人數驟降，估計日本去年旅遊產業約損失11萬億日圓(約7,800億港元)。咁講法，相信香港人呢年幾都慳唔少旅費！

全球疫情大爆發，重創各國旅遊產業。日本傳媒引述宮本勝浩公布估算結果表示，原預計東京奧運可讓2020年度吸引約3,602萬人到訪日本，創下「史上最多」遊客紀錄，但因疫情爆發，去年訪日外國人僅有約412萬人，比起前年大減87.1%，落差甚大。

宮本勝浩說明，日本旅遊地的伴手禮及住宿產業直接損失約為8.3182兆日圓(約5,800億港元)，也間接影響伴手禮企業等損失2.6375兆日圓(約1,800億港元)。宮本勝浩分析日本旅遊勝地京都府與北海道，分別損失2,250億日圓(約159億港元)與112億日圓(約8億港元)。

他又表示，日本政府原先提出「旅遊立國」的策略，預計去年訪日遊客人數會達到4,000萬人，但因此次嚴峻疫情，令政府的計劃無法實現。