悉尼「矽谷」大盤Midtown第2期登場　售價71.5萬澳元起

澳洲悉尼「矽谷」Macquarie Park項目Midtown，是新南威爾士州政府聯同國際發展商Frasers Property鉅獻，攜手打造超級城鎮式屋苑計劃。項目第2期Soul Residences強勢推出，Ray White獲授權為香港唯一認可官方代理，一房連車位售價僅約71.5萬澳元起。

澳洲樓市經已全面復甦，根據CoreLogic截至8月底數據，全澳洲樓價按年上升約18.4%，其中悉尼更單年上升約20.9%。目前澳洲樓市受惠於多項利好因素，包括低息環境、量化寬鬆政策、澳洲政府於不同城市落實發展多項基建、以及種種利民紓困措施。澳洲大型銀行National Australia Bank更估計，悉尼與墨爾本樓價到明年底將迎來20%升幅。

悉尼北岸樓市有三大利好條件，交通配套完善、教育資源豐富、居民人口質素高。北岸交通網絡已很發達，樓盤鄰近Macquarie University、Macquarie Park兩個Metro站，輕鬆直達附近的Epping、Eastwood、以及悉尼最大華人區Chatswood。而且未來線路還會一直提升，全新的Metro延伸線將於2024年完工，將來只需20分鐘即可直達悉尼CBD及南面主要地方。

Soul Residences亦坐落優質校網地段，鄰近世界一流大學Macquarie University，並設有澳洲首間大學醫院，附近亦有眾多評分高的公立中學及小學。

而樓盤坐落Macquarie Park，以澳洲國父名字命名，素有「悉尼矽谷」及大學城區的美譽，擁有悉尼市中心外最大的購物中心Macquarie Centre，是政府重點打造的創科旺區。不少大企業都到來設立總部或辦事處，如跨國科技公司微軟Microsoft、甲骨文Oracle、Foxtel、3M等，為當地創造數大量就業機會。

或許會有客人擔心疫情對經濟構成影響，但當地人口質素高，很多專業人士都未有受到疫情影響，有實力支撐樓市。由於周邊商務及創科人員租客眾多，再加上大批學生租客，租賃市場需求強勁，投資潛力看高一線。

Soul Residences屬Midtown第2期發展，項目第1期銷售理想，已沽出約9成共200多個單位，今次Ray White再次獲發展商Frasers Property授權為香港唯一認可官方代理。許氏稱，據第1期銷售經驗，兩房及三房戶型特別受歡迎，市民受封城影響，較多時間留在居所，對生活空間有追求，建議有意入市兩、三房的買家提早選購單位。

項目兩房單位設計貼心實用，其中開放式廚房連接儲物房，使用起來非方便，兩間睡房分布於客廳兩邊，單位向東座向Midtown最大型公園，景觀十分開揚。

悉尼北岸樓價升勢強勁，鄰近的Chatswood早前出現天價成交，有洋房售價達1,000萬澳元，樓市基調穩固。而St Leonards區的連車位一房戶，二手價格亦要約150萬澳元，今次推介的Soul Residences一房單位連車位入場價僅約71.5萬澳元，低水超過一半，未來還有10多期陸續發展，升值潛力優厚。

此外，發展商Frasers Property亦提供貼心優惠計劃，買家可享有兩年每年5厘的租金保證，而曾經選購過旗下樓盤的舊客戶，更可再享2%至3%折扣優惠。

而Ray White是Frasers Property過去1年的全球銷量冠軍代理，今次Soul Residences將繼續交由Ray White成為官方唯一香港獨家代理。

Midtown由新南威爾士州政府與國際發展商Frasers Property聯手打造，超強班底是買家信心保證。Frasers Property成立於1924年，至今已有96年歷史，是澳洲歷史最悠久發展商，集團公司在新加坡上市。

Midtown是當地難得的大型master plan全新城鎮式發展項目，提供3,300套公寓，間隔由開放式至三房戶不等，實用面積506至2,691方呎，未來分階段落成。項目將以超過十年時間打造，集合住宅、零售、餐廳、全新學校、託兒中心、護老院、多元化康樂設施於一體，規模可媲美香港指標屋苑太古城。