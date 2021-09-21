【瑞通推介】恒指重上兩萬四　即市牛熊資金分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮恒大債務危機擴散和美國聯儲局可能收緊貨幣政策，道指周一(20日)最多跌971點，尾市跌幅略為收窄，收報33,970點，跌614點或1.8%。恒指周一最多下瀉1,048點，至23,871點的逾11個月低位，收報24,099點，跌821點或3.3%。周二(21日)早段一度跌逾300點，跌破23,800點，其後倒升，曾逼近24,200點見阻力。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾2.4億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1.9億元，反映投資者預期港股急挫過後將出現技術反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美團周一跌至230元邊後獲承接，全日收跌2.6%於234.6元，是ATMX中最為落後1隻，但跌幅較大市小。據報中國證監會副主席方星海在會議上向美國金融界解釋，政府近期加強監管對旗下平台面向消費者的公司，是提高數據隱私及國家安全保障，降低社會焦慮情緒，不是要與美國或國際金融市場脫鈎，並重申中國仍然看重科技。受累大市氣氛轉弱，美團周二早段挫逾4%，低位跌穿225元。周一有逾970萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近1,200萬元淨流出。

友邦保險周一盤中低見82.15元的約10個月低位，跌幅逾6.7%，全日仍跌近5%，收83.75元，14日RSI跌至約26的超賣水平。股份自上周三(15日)起跌勢轉急，至周一累挫10.6%，10天線下穿250天線。股份周二早段曾逆市升約3.5%，曾高見86.75元。周一分別有逾560萬元以及逾250萬元淨流入其好倉和淡倉。

報道指部分中資銀行已着手為恒大相關貸款計提損失作準備，招商銀行周一顯著受壓，一度急挫11.7%至56.05元，重返半年前水平，全日收挫9.4%於57.5元。股份連跌6個交易日，累挫16.8%。周二早段最多跌逾2%，跌至56元邊獲承接。周一有逾460萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近360萬元淨流出。

小米集團周一曾挫5.9%，至21.65元的今年3月以來低位，午後跌幅逐步收窄，收跌0.9%，報22.8元。周二早段最多跌3%，其後跌幅收窄，暫守22元。周一有近240萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近140萬元淨流出。

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