【高盛推介】騰訊見近1個月低　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(20日)受壓，收市跌約1.6%，周二(21日)早段繼續受壓。早上低開約1.8%後低見443.2港元，為過去4周低位。最新跌約1.4%。

據騰訊報表披露，騰訊周一於聯交所回購23萬股，涉資約1.04億元。而至今騰訊已累計回購共401.18萬股。騰訊旗下騰訊雲，與儀錶板供應商Grafana Labs於今年4月合作後，日前宣布雙方進一步合作，共同開發和驗證全新的第一方產品Grafana託管服務。

觀察個股輪證資金流向，周一資金趁低積極部署好倉，錄得約1,540萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約1,310萬元，牛證則佔約230萬元，分散於各收回區域。

目前市面上的認購證大致分類為兩種，分別是換股比率100兌1及500兌1。100兌1的產品普遍槓桿較高、敏感度較高，但年期則較短，並較價外。而由於面值較高，因此當產品的面值低於0.25元時，敏感度會減低。而縱觀市場上騰訊100兌1的產品，目前並無500元以下行使價的高敏感度產品。而較貼價的條款由於價格較貴，500兌1的產品則能把面值減低至0.25元以下、雖槓桿及敏感度較低，但年期較長、相對風險亦會較低。投資者可因應自己的投資取態，選擇不同類型的產品部署。

騰訊購證23544，行使價450元，2022年12月20日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低面值、中長線部署。

騰訊購證23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿7.2倍，高槓桿。

騰訊牛證52570，收回價390元，行使價387.2元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，近58元收回距離遠牛。

騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。

騰訊沽證24068，行使價379.8元，2022年1月24日到期，實際槓桿6倍，高槓桿、低街貨。

騰訊熊證65334，收回價490元，行使價493元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，近42元收回距離熊證。

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