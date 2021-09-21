【高盛推介】阿里創上市新低　資金趁低吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近期持續在150港元水平的低位橫行，周一(20日)雖跌約2.2%，但仍守穩在150元以上收市，惟周二(21日)開市已失守，早段低見145.5元，創上市新低。及後跌幅收窄，最新跌約2.8%。

河北省交通運輸廳表示，內地16家包括阿里在內的電商平台宣布共同成立CCFA網絡消費平台委員會，以規範網絡消費平台行業有序健康發展等，並已經中國連鎖經營協會理事會審議通過。有報道指，河南省商務廳將聯合阿里旗下餓了麼，於內地部分城市投入5,500萬元人民幣提振消費。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向流入，有約120萬元。牛證於周一亦獲資金繼續流入，並見130元水平的遠牛亦獲資金流入。而熊證則於周一獲資金轉向流入，有約160萬元。

阿里購證25723，行使價159.1元，2022年2月21日到期，實際槓桿5倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。

阿里購證25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿6.0倍，行使價148至180元間產品中，槓桿最高。

阿里購證26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿7.3倍，價外、低面值。

阿里牛證59871，收回價135元，行使價133元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里沽證25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿3.9倍，高槓桿、低街貨。

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