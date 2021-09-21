【產經直播】港股今轉跌幾深？
2021年09月21日 12:12
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美股隔晚急挫，港股周二(21日)動力仍然欠奉，科技股阿里巴巴(09988)再破底，騰訊(00700)繼續捱沽，再加上內房、內銀、內險、地產股又有負面消息困擾，更有人擔心恒大事件會變成中國版雷曼事件，港股今年難有運行？趁反彈要沽貨走人？
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