內地開展能源保供穩價工作督導　查處違法價格行為

為切實保障一系列能源保供穩價措施落實落地、取得成效，國家發展改革委、能源局近期聯合派出督導組，赴相關重點省份和企業、港口開展能源保供穩價工作督導。

督導工作以現場督導為主，重點督導有關省區、企業煤炭增產增供政策落實情況，核增和釋放先進產能情況，有關項目建設投產手續辦理情況，發電供熱用煤中長期合同全覆蓋落實情況，中長期合同履約情況，煤炭生產、運輸、交易、銷售環節價格政策執行情況，燃煤發電「基準價＋上下浮動」市場化價格機制落實情況。

督導工作堅持問題導向，督促相關地方、企業對照國家能源保供穩價政策措施自查自糾，對落實不到位的將嚴格督促整改；對捏造、散布煤炭漲價信息，惡意囤積、哄抬價格、合謀漲價、串通漲價等違法價格行為，將積極配合市場監管部門依法及時查處，努力保障能源市場平穩運行，為能源保供穩價工作營造良好氛圍。

針對釋放先進產能中企業遇到的困難和問題，督導工作將深入企業和相關部門，推動落實「放管服」各項要求，幫助企業協調解決影響產能釋放的突出問題，通過採取並行辦理相關手續等措施，努力增加煤炭供應，保障人民群眾生產生活用煤需求。