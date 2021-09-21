全球風力減弱令英陷缺電危機　恐損減碳號召力

外媒報道，由於全球風速減弱，造成英國風力發電量不足，疊加俄羅斯減少天然氣出口、亞洲天然氣需求增加等多重因素，導致歐洲與英國的天然氣價格上漲兩倍，連帶電價飆漲。其中，因能源轉型而未準備足夠天然氣儲氣量的英國，其電價已是去年同期的十倍；分析指，此舉將影響英國在聯合國氣候變化大會(COP26)中的號召力。

英國近期積極推行可再生能源使用，大量設置太陽能與風力等發電廠，並逐漸拋棄舊有的火力發電設施，轉用較環保的天然氣發電；希望成為COP26中領導全球環保，並持續以零碳排為目標。

在氣候暖化下，全球風速持續減弱，1979至2018年間，全球平均陸地風速(澳洲除外)每十年下降0.063米/秒，導致風力發電效率降低，造成英國缺電危機的原因之一。

丹麥風電「一哥」Orsted亦發出預警，指風速因低於預期水平，風力發電將可能遇見「間歇性」問題，且風力發電的產量下降將重創過度依賴風能、以此進行能源轉型的國家，並反覆造成能源危機。

此外，英國首相約翰遜預計會在今年11月舉行的COP26會議上，呼籲各國加速減碳計劃，惟天然氣價格高漲問題可能持續至冬季，若屆時英國能源危機未解，再可以令其他國家業減碳計劃卻步，並嚴重影響英國在COP26中的領導地位。