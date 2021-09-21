中美學者：滴滴事件再證民企不能忤逆中央

外媒周二(21日)引述多位中美學者對內地網約車巨頭滴滴出行的看法，認為滴滴已經大到中央難以掌控的地步，而打壓滴滴目的在於殺雞儆猴，讓民企知道「任何人都不可以逾越黨的指揮」。韓里士基金會(Hinrich Foundation)更直言，滴滴一天不下市，北京都會怒火中燒。

滴滴出行在2018年已佔有內地90%的市場份額，發展過程中更將Uber趕出內地市場。之後更前往澳洲、巴西及墨西哥擴張版圖。然而，滴滴逆中央意旨決定到美國上市，成為公司發展的終點。自監管機構開始着手調查滴滴以來，市值蒸發了340億美元，目前仍然前路茫茫，看不到停止打壓的迹象。

報道引述分析指，除非滴滴能夠安撫中央的憂慮，否則其在內地市場的市佔率將被瓦解。北京諮詢公司Sino Auto Insights董事總經理Tu Le表示，從中央政府的角度來看，滴滴已經大到無法控制，政府顯然想要遏制滴滴在內地的業務增長，並透過嚴厲監管傳達「任何人都不能與黨脫節」的信息。

韓里士基金會研究員Capri直言，沒有一家內地企業在公開挑戰中央後，還想免於懲處。滴滴對中央而言太強大了，已經超過其可掌控的範圍。Capri對滴滴的未來不太樂觀，認為滴滴在美國交易時間愈長，北京就會更加憤怒。