油價升逾1% 道期飆近400點
2021年09月21日 16:17
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美匯指數報93.23；港匯見7.7839；離岸人民幣(CNH)報6.4779；美元兌日圓報109.65；歐元企1.1723，英鎊處1.3682。金價報1,760美元。油價升逾1%，布油報75.04美元，紐油報71.52美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨升382點。
●市後關注點
-20:30 美國8月新屋動工
-20:30 美國8月建築批核
●港股在中秋節先跌後升，恒生指數漲122點或0.5%，至24,221點，穩守兩萬四關口。國企指數收報8,640點，升1點或0.02%；科技指數收報6,242點，跌28點或0.46%，主板成交1,192億港元，港股通暫停。昨日急跌的地產股反彈，新鴻基地產指未收過中央施壓，股價升1.69%；新世界發展升1.8%；長實升4.06%；九龍倉置業升3.3%；信和置業升1.58%；恒基地產升2.07%。 https://bit.ly/2VVVXM8
●歐股早段全線上揚，環球音樂集團荷蘭開市比參考價高35%，成為今年迄今為止歐洲規模最大的上市公司。https://bit.ly/3lPtyAy
●中國經濟：
-花旗：中央料拯救恒大，不會成雷曼翻版。
-內地開展能源保供穩價工作督導，查處違法價格行為。
-上海加快外貿新業態新模式發展，優化跨境貿易營商環境。
-中美學者：滴滴事件再證民企不能忤逆中央。
●安撫市場！內地告知華爾街：監管非控制民企，不與美金融脫鈎。
●國際清算銀行警告綠色資產泡沫風險增加。
●美前財長姆紐欽旗下私募基金籌得195億元。
●Twitter將付63億元和解金，但否認有過失。
●瑞士蟬聯全球創新指數報告榜首，南韓升至第5位。
●薩爾瓦多趁低吸納150枚比特幣。
●IDC：料2021年半導體市場增17.3%，2023年或產能過剩。
●美國證交會再就投資美國上市中概股發出警告。
●全球冧市，富豪單日蒸發萬億身家。
●「中小企融資擔保」還息不還本安排增加至最多24個月。