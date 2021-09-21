調查：亞太區70%大中企制定數碼化轉型策略

星展銀行發布數碼化問卷調查數據顯示，儘管亞太地區的企業正持續加大力度實施數碼化轉型，但仍有約53%大中企業仍處於起步階段，部分剛着手制定數碼化藍圖，亦有企業目前的相關計劃仍處於待發展階段，整體仍有進步空間。

調查訪問了亞太地區13個市場以及美國和英國的約2,600名企業財務主管、首席執行官、首席財務官和企業家的意見。結果顯示，亞太地區有七成(70%)大中企業制定了數碼化轉型策略，其中台灣以95%領先，其次是新加坡(91%)、中國內地(87%)和香港(86%)。去年亞太地區只有57%的企業制定了數碼化策略。已明確制定數碼化策略的企業比例也由去年的26%，大幅增加至35%。

數碼化發展方面，新加坡的中小企業一枝獨秀，已經制定了數碼化轉型戰略的中小企業達到72%，其次是香港(47%)、中國內地(44%)、台灣(38%)、印度(25%)和印尼(20%)。不過，在數碼化準備方面，亞太地區的中小企業中只有四成(41%)制定了數碼化轉型計劃，而且只有一成(12%)備有明確數碼化戰略，因此，中小企業仍然落後於大中企業。

疫情加快了對無接觸式服務的需求，並使供應鏈的業務彈性恢復程度受到質疑，亞太地區幾乎所有(97%)企業都表示自己正面臨向數碼化轉型的外部壓力。推動變革需求的主要外部壓力來自於客戶和關鍵市場需求(35%)、供應鏈的日益複雜化(26%)和競爭對手的威脅(20%)。而大中企業和中小企業在數碼化應用方面正面臨不同的挑戰，大中企業首三大挑戰分別是變化的速度和技術實現的複雜性、實施的複雜性(87%)，以及數碼化人才的招募(77%)；至於中小企業則認為新技術採用的高成本(63%)、數碼化人才的招募(37%)，及網絡安全問題(23%)為最主要的挑戰。

數碼化支出上，亞太地區企業的前三大重點支出領域基本一致。約一半的大中企業和中小企業認為，貿易和供應鏈融資(65%)、持續現金管理(56%)以及電商等銷售和分銷渠道(48%)是最重要的三大數碼化投資領域。對於中小企業而言，其數碼投資的前三大重要事項是銷售和分銷渠道(55%)、貿易和供應鏈金融(47%)以及採購(47%)。尤其是在數碼化銷售和分銷渠道方面的投資，亞太地區中小企業電商支出佔整體技術預算的比例，是大中型企業的兩倍(21%對比10%)。

對於未來趨勢，調查預計亞太地區的大小企業將繼續採用API的應用和智能合約。亞太地區有90%的企業認為使用智能合約對未來數碼戰略至關重要，而82%的企業將API視為其未來數碼戰略的重要組成部分。