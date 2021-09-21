標普：恒大債務危機不是中國的雷曼時刻

該行估計，恒大的銀行貸款規模為約4,000億元人民幣，包括信託貸款等非直接敞口，而目前這些貸款大致平均分布在銀行業，對行業影響較少。有關貸款的直接影響可控，一旦恒大違約，銀行業可以承受，不會帶來顯著的破壞。

該行相信，恒大的債務危機並不會是中國的雷曼時刻，因為兩者的規模根本不能相提並論，這次的事件乃中國本地的危機(largely a Chinese domestic issue)。

標普近期才把將恒大及其子公司評級連降兩級至近乎最低的「CC」，問到會否再一步下調至「D」或「SD」，該行表示，恒大本周四將迎來首道還息死線，恒大很大機會不能夠還息；但問題在於恒大的銀行貸款，大部分透過項目公司作為借款人籌借貸款，因此恒大的評級調整將取決於恒大有否直接為這些貸款作擔保。

該行早前一份報告指，恒大倒下對金融系統的風險可控，除非風險蔓延累及其他大型開發商一同倒下，對金融系統穩定性構成威脅，否則政府不會為恒大提供直接支持，而是通過有序的債務重組或破產，緩解恒大的壓力，最大限度地提高其龐大資產價值。