一手超級豪宅市旺　個別調升售價重推

一手樓市整體交投氣氛持續暢旺，超級豪宅續錄成交。發展商部署加推單位，個別新盤項目調升售價重推。

●壽臣山深水灣徑8號推出1伙招標發售

由南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號，周二(20日)上載最新銷售安排至物業網站，以招標形式推出1伙發售，為第2座16樓C單位，實用面積4,214方呎，招標日期為本周六(25日)上午10時至10時半。

深水灣徑8號採用低密度式佈局，提供52戶分層大宅，每戶擁私屬電梯大堂，由地下大堂直通大宅。據一手銷售資訊網資料顯示，項目至今已累售17伙。

●鴨脷洲逸南加推16伙發售 累計套現逾4.2億

新價單涉及21伙，包括17伙開放式及4伙一房戶，折實售價449.038萬元至736.49萬元，折實呎價由24,538元至27,897元。至於同日上載的全新銷售安排，加推16伙單位發售，包括12伙開放式及4伙一房戶。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，項目開售至今累售75伙，佔可發售單位91伙逾82%，套現逾4.2億元。

●21 BORRETT ROAD四房戶連雙車位1.8億沽

●維港滙II四房戶售5250萬元

●灣仔EIGHT STAR STREET 1801萬售出兩房戶

●屯門御半山錄兩宗終止買賣個案

發展商已隨即發出更新價單，其中1B座19樓H室的價單售價由761.7萬元調升至915.52萬元，呎價由19,733元上調至23,718元，加幅逾20%。

●天水圍Wetland Seasons Bay錄交易未有進展個案