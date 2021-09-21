一手超級豪宅市旺 個別調升售價重推
2021年09月21日 20:14
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一手樓市整體交投氣氛持續暢旺，超級豪宅續錄成交。發展商部署加推單位，個別新盤項目調升售價重推。
●壽臣山深水灣徑8號推出1伙招標發售
由南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號，周二(20日)上載最新銷售安排至物業網站，以招標形式推出1伙發售，為第2座16樓C單位，實用面積4,214方呎，招標日期為本周六(25日)上午10時至10時半。
深水灣徑8號採用低密度式佈局，提供52戶分層大宅，每戶擁私屬電梯大堂，由地下大堂直通大宅。據一手銷售資訊網資料顯示，項目至今已累售17伙。
●鴨脷洲逸南加推16伙發售 累計套現逾4.2億
恒基地產(00012)旗下鴨脷洲逸南周二(20日)上載全新價單及銷售安排，加推16伙單位於本周六(25日)發售。
新價單涉及21伙，包括17伙開放式及4伙一房戶，折實售價449.038萬元至736.49萬元，折實呎價由24,538元至27,897元。至於同日上載的全新銷售安排，加推16伙單位發售，包括12伙開放式及4伙一房戶。
恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，項目開售至今累售75伙，佔可發售單位91伙逾82%，套現逾4.2億元。
●21 BORRETT ROAD四房戶連雙車位1.8億沽
豪宅市場續獲購買力支持。據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周二(21日)售出17樓7號單位，實用面積2,316方呎，連兩個車位，四房連兩套房間隔，以1.8億港元成交，呎價約77,720元。
●維港滙II四房戶售5250萬元
市區臨海新盤需求持續。由會德豐地產及信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙II剛售出1伙，單位為第1座15樓A室，實用面積1,536方呎，屬四房連雙套房間隔，成交價5,250萬元，呎價約34,180元。
●灣仔EIGHT STAR STREET 1801萬售出兩房戶
據一手銷售資訊網資料，太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET剛售出1伙，單位為7樓B室，實用面積511方呎，屬兩房間隔，成交價1,801.4萬元，呎價約35,252元。
●屯門御半山錄兩宗終止買賣個案
新盤現樓項目續現交易告吹。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山於本月20日錄得2宗終止買賣合約個案，上述單位分別為1A座11樓D室，實用面積399方呎，於2018年5月以665.88萬元成交，呎價當時成交呎價約16,689元。另一單位為1B座19樓H室，實用面積386方呎，於2018年5月以639.82萬元成交，呎價當時成交呎價約16,576元。
發展商已隨即發出更新價單，其中1B座19樓H室的價單售價由761.7萬元調升至915.52萬元，呎價由19,733元上調至23,718元，加幅逾20%。
●天水圍Wetland Seasons Bay錄交易未有進展個案
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，有3個單位已列為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。上述單位分別為第5B座1樓B7室、第5B座2樓B7室及第3B座2樓A7室，均於9月11日售出，原本成交價介乎457.69萬元至709.97萬元。項目開售至今已累錄10宗同類個案。