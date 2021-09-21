全球ESG資產泡沫升溫　堪比二千年科網爆破前

氣候變化及員工性別種裔多元的議題近年愈益受到投資界重視，造就環境、社會及管治(ESG)概念股資產在西方大行其道，券商也紛紛將ESG納入資產評價的框架內，一眾企業也加緊在ESG議題上「多加筆墨」博加分。不過，有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)警告，氣候變化相關資產出現泡沫的風險愈來愈高。

外媒引述統計指出，現時ESG主題資產市值達到35萬億美元(約273萬億港元)，佔銀行及基金管理資產的比例超過三分之一。

不過，BIS不客氣直言，ESG資產估值有過高迹象，監管機構需要正視一下情況是否比得上1800年代鐵路股熱潮和2000年左右的科網股泡沫，就算現階段ESG資產風險敝口主要集中在股市，對金融系統的衝擊通常不會太大。該行進而警告，一些資產的環保概念可能被誇大，亦即所謂「漂綠」，一旦穿幫，價值有大跌之虞。

事實上，中央在一年前的今日提出實現「碳達峰」和「碳中和」的時間表，內地風電機組大廠金風科技（02208）股價周二收報16.84元，一年內累飆1.47倍，造就繼中國三峽新能源集團後，再有大股東宣布準備「割禾青」，可見新能源概念資產的「持久力」備受考驗。

金風周二收市後披露，主要股東和諧健康保險計劃自周二起3個交易日後的6個月內，以集中競價和大宗交易方式合計減持金風最多約2.11億股，相當於公司總股本5%。翻查年報，和諧健康保險持有的是深圳上市的金風A股，以金風A股股價上周五收報18.95元人民幣計，減持股份貨值最高約40億元人民幣。其實該險企在截至上周五為止，已於4天內累計減持了金風近1%的股份，這次進一步減持的原因乃「自身經營需要」。

花旗研究部董事總經理劉顯達估計，經歷風電機組去年「搶裝潮」的金風，由於早已鎖定今年產品售價等，本年毛利率在銷售少過去年的情況下，反而會比明年銷售回升時更好。

BIS除了就環保相關資產的風險發聲外，還關注全球通脹，直言即使通脹升溫的情況只是暫時，但由於供應鏈障礙等的壓力可能比原預期拖得久，通脹何時降溫已不如當初般清晰。

●鎂量少價漲 全球車企雪上加霜

全球過度熱衷減排，反過來影響正常經濟活動。內地因力推減碳及控制能源消耗，限制鎂金屬生產，使鎂價創近13年新高，而鎂是製造汽車行業鋁合金的必需材料。換言之，除了晶片短缺之外，全球汽車業供應鏈又面臨另一難題。

外媒報道，中國大部分鎂冶煉廠關閉，導致歐洲鎂價飆升至2008年以來的最高點，且直到明年年中價格才有望逐漸恢復至正常水平。

國際鎂業協會主席Rick McQueary表示，鎂價或會在未來幾個月內進一步上漲，又形容目前鎂的產能減少和價格上漲的幅度「前所未見」，行業從未經歷過如此快速的市場變化，敦促供應商應將眼光放得更長遠。

據悉，中國為全球最大的鎂生產國，大部分來自陝西地區，海外產量不高。鎂也被用於製造鋅合金，意味着除汽車業以外，航空、手提電腦和智能手機業可能也會因鎂供應緊張而受到影響。

事實上，於上月舉行的國際鎂協第78屆世界鎂業大會上，澳洲CM諮詢公司表示，鎂市場今年明顯復甦，價格反彈，預計全年全球鎂消費增長8%，其中內地鎂消費會顯著增長11%，料未來10年全球鎂的需求將持續增長，10年間年平均增幅為5.2%，略高於前10年。

該公司又認為，在內地政府推動「碳達峰」等目標的背景下，中國原鎂的生產成本在逐步上升，但陝西省的鎂廠使用半焦煤氣作為能源，其成本水平仍然是業界最低。