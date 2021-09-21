業主移民賣樓　荃灣麗城花園低市價3%沽

業主移民賣樓，市場再錄平價成交。荃灣麗城花園一個低層單位，同類業主趕出貨，減價32萬元，以658萬元售出，低市價約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島6座中層A室，實用面積約732方呎，套三房連工人房間隔，望全海景，獲租客以28,500元租入，實用呎租約38.9元，原業主於2007年2月以458.8萬元購入單位。

●筲箕灣形薈1A座高層C室，實用面積約457方呎，兩房連露台間隔，開放式廚房，以月租22,800元成交，實用呎租約49.9元，業主於2016年9月以約1,069.5萬元購入。

●北角半山豐林閣2座中層B室，實用面積約1,260方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以2,600萬元承接，實用呎價約20,635元，原業主於2009年6月以1,250萬元購入上址自住，持貨12年帳面獲利1,350萬元，單位期內升值逾1倍。

●北角富雅花園金桃閣低層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，望樓景，獲區外首置客以740萬元承接，實用呎價約16,444元，原業主於2005年10月以182萬元購入自住，持貨16年帳面獲利558萬元，期內升值逾3倍。

●天后栢景臺2座極低層B室，實用面積約1,128方呎，套三房連工人房及工人廁間隔，享維港海景，日前獲買家以3,180萬元承接，實用呎價約28,191元，屋苑現時約有23個放盤，入場費由2,500萬元起。

●灣仔囍滙2座低層K室，實用面積約521方呎，一房及儲物房間隔，享山景，以1,563.8萬元易手，實用呎價30,015元，新買家屬於用家，原業主於2013年以1139.7萬元買入，持貨8年帳面獲利424.1萬元，單位升值約37%。

●南區貝沙灣6期8A座高層A室，實用面積約1,763方呎，四房雙套房連士多房間隔，望海景，月租叫價約105,000元，議價後以約93,000元獲承租，實用呎租約52.8元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨9月暫錄15宗二手買賣，平均實用呎價約13,919元，屋苑2期百老匯街36號低層B室，實用面積約533方呎，一房改兩房間隔，向街景，最初開價720萬元，剛以708萬元成交，實用呎價約13,283元，新買家為同區上車客。

●荔枝角美孚新邨5期座蘭秀道4號中層C室，望公園景，兩房間隔，實用面積約508方呎，以880萬元放盤4個月後，獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約860萬元成交，實用呎價約16,929元，新買家為家庭客，睇樓2次即入市自住，原業主於2018年4月以約789萬元購入，轉售帳面賺約71萬元，物業升值約9%。

●長沙灣碧海藍天2座低層B室，實用面積約494方呎，兩房間隔，吸引同區客承接上車，單位原先放盤叫價930萬，為吸引買家決定降價25萬元，即獲承接，成交價905萬元，實用呎價約18,320元。

●長沙灣西九四小龍9月暫錄19宗二手買賣，比上月同期22宗略為放慢，昇悅居本月暫錄8宗，平均實用呎價約18,920元，其中包括2座低層A室，實用面積約521方呎，兩房間隔，月初開價870萬元，現降價22萬元，以848萬元成交，實用呎價約16,276元。

●旺角曉珀．御高層A室，實用面積約968方呎，套三房連工人套房間隔，戶戶設有私人電梯大堂，吸引外區客承接換樓，成交價2,700萬元，實用呎價約27,893元，原業主於2016年5月斥資2,437.533萬元購得，轉手帳面獲利262.467萬元，升值約11%。

●大角咀港灣豪庭7座中層G室，望山景，三房間隔，實用面積約503方呎，以約950萬元放盤1個月後，吸引同區客洽詢，經議價後減價40萬元，以910萬元售出，實用呎價約18,091元，新買家為換樓客，睇樓1次後即決定承接。

●慈雲山居屋慈愛苑E座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場原先叫價420萬元，累減32萬元或7.6%，以388萬元易手，實用呎價約9,676元，原業主早於1997年購入上述單位，當時作價86萬元，持貨24年帳面獲利302萬元。

●觀塘凱滙2座低層C室，一房間隔，實用面積約452方呎，以約18,000元放租個半月，即吸引外區客洽詢，議價後減價700元，以17,300萬元租出，實用呎租約38.3元，新租客為情侶，睇樓1次即決定承租。

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新界區

●荃灣麗城花園9月累錄13宗買賣，已超上月全月10宗，本月成交回升主因部分業主態度軟化，肯增加議價空間，其中2期8座低層B室，實用面積約572方呎，原則三房現改為兩房間隔，叫價690萬元，經議價後共減32萬元，以658萬元成交，實用呎價11,503元，低市價約3%。

●荃灣愉景新城9月上旬已錄近14宗租賃成交，為今年交投最多的月份，項目11座高層E室，實用面積約581方呎，套三房間隔，上手租客完約後，業主重新裝修上址，並開價約20,700元放租，吸引同屋苑租客以月租20,000元承租，實用呎租約34.4元。

●青衣灝景灣1座極低層單位，實用面積約666方呎，套三房間隔，開價1,000萬元，經議價後減價10萬元或1%，以990萬元沽出，實用呎價約14,865元，屋苑現時約有26個單位放售，叫價由850萬元起。

●將軍澳新寶城9月暫錄4宗二手買賣，平均實用呎價約16,655元，屋苑2座低層F室，實用面積約548方呎，三房間隔，以897萬元成交，實用呎價約16,369元，原業主於2017年10月以828萬元買入，持貨不足4年帳面獲利69萬元離場。

●將軍澳居屋廣明苑A座低層10室，實用面積約601方呎，三房大廳間隔，單位於7月放盤，原先於未補價第二市場叫價568萬元，累減50萬元或約9%，最終以518萬元成交，實用呎價約8,619元，新買家為區外綠表買家。

●西貢碧翠苑4座低層B室，實用面積約1,147方呎，三房連工人房間隔，原先叫價1,700萬元，減幅3.8%或減65萬元，終以1,635萬元連雙車位成交，實用呎價約14,255元，原業主於2016年購入上址，當時作價1,330萬元，持貨5年轉售，帳面獲利305萬元，單位期內升值約23%。

●馬鞍山聽濤雅苑8座低層C室，實用面積約721方呎，三房間隔，原先叫價910萬元，放盤2個月，減價17萬元，終以893萬元獲買家承接，實用呎價約12,386元。

●馬鞍山中心1座中層H室，實用面積約468方呎，「大兩房」間隔，日前以739萬元易手，實用呎價約15,791元，原業主於2010年以280萬元購入，持貨11年帳面獲利約459萬元離場，單位期內升值約1.64倍。

●大圍盛薈1座南翼高層B室，實用面積約1,038方呎，套四房間隔，日前以1,700萬元易手，實用呎價約16,378元，原業主則於2011年以1,176萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約524萬元離場，單位升值約44.6%。

●沙田居屋康林苑B座低層C室，實用面積約401方呎，兩房間隔，於已補價自由市場放盤1個半月，原先叫價525萬元，獲買家以520萬元承接，實用呎價約12,968元，原業主於2018年4月以440萬元購入，當時已補地價，持貨逾3年帳面獲利80萬元，期內升值約18%。

●沙田第一城9月暫錄約19宗買賣，對比上月同期錄約14宗增加，該盤18座高層B室，實用面積約515方呎，三房間隔，議價後以851萬元易手，實用呎價約16,524元。

●粉嶺碧湖花園9月暫錄2宗買賣，屋苑1座中層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，議價後以598萬元獲承接，實用呎價約13,560元，原業主則於2018年以556萬元購入上址，持貨3年帳面獲利42萬元離場，單位升值約7.6%。

●粉嶺花園5座頂層連天台單位，實用面積約543方呎，兩房間隔，享街景，原先開價610萬元，日前以602萬元成交，減價8萬元或約1.3%，實用呎價約11,087元，新買家已在區內覓盤數個月。

●元朗YOHO Town第5座低層A室，實用面積約433方呎，兩房間隔，原先開價720萬元，及後反價10萬元，並以730萬元沽出，實用呎價約16,859元，屋苑現時約有70個單位放售，入場費由675萬元起，為連租約單位。

●元朗THE PARKHILL第7座低層單位，實用面積約639方呎，三房連儲物房間隔，早前經該行放售上址，開價約780萬元，由於單位附逾130方呎花園，吸引區內用家承接，雙方議價下以730萬元成交，實用呎價約11,424元。

●元朗區9月累錄約111宗二手買賣，較上月全月158宗減少約30%，其中YOHO MIDTOWN第5座高層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，向內園，叫價940萬元，最終零議價沽出，實用呎價約18,540元，屬同類單位近期理想價。

●元朗PARK YOHO Milano第35B座低層D室，實用面積約478方呎，兩房間隔，獲外區租客以14,000元租入，實用呎租約29元，業主於2018年8月以811.6萬元購入單位，新租客為外區客，見單位附設特色大平台，決定租入作安樂窩。

●屯門公屋田景邨11座中層1室，實用面積約443方呎，區內白居二為鄰近家人居所，方便照應，決定於未補價第二市場以260萬 購入上址，實用呎價5,869元，原業主於2000年以約13.4萬元購入，轉手帳面獲利約246.6萬元。

●屯門居屋悅湖山莊5座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，同區租客一直有意置業，眼見樓價高踞不下，只好物色入場門檻較低物業，決定於已補價自由市場，以490萬元購入上址作自住之用，實用呎價約10,124元。

●屯門居屋屯門兆康苑Q座中層5室，實用面積約447方呎，兩房兩廳間隔，獲區外投資客垂青，原業主計劃移民，故增加議幅累積減價30萬元，單位於已補價自由市場以445萬元成交，新買家購入作長線投資收租之用，實用呎價約9,955元，低市價5%至6%。

●屯門弦海低層C室，實用面積約196方呎，開放式間隔，附設發展商裝修連傢電，可即租即住，租客原本亦租住於同區，熟悉區內環境，決定以月租8,500元租入，實用呎租約43.4元。

●屯門大興花園2期5座中層A室，實用面積約544方呎，「大兩房」間隔，月租叫價14,000元，經議價後，以13,500元租出，實用呎租約24.8元，新租客為一對外區夫婦，睇樓當日迅速決定租入。