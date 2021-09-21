新能源股頻頻割禾青　金風大股東擬掟貨40億

金風今(21)日收市後披露，主要股東和諧健康保險計劃自周二起3個交易日後的6個月內，以集中競價和大宗交易方式合計減持金風最多約2.11億股，相當於公司總股本5%。

翻查年報，和諧健康保險持有的是深圳上市的金風A股，以金風A股股價上周五收報18.95元人民幣計，減持股份貨值最高約40億元人民幣。其實該險企在截至上周五為止，已於4天內累計減持了金風近1%的股份，這次進一步減持的原因乃「自身經營需要」。

花旗研究部董事總經理劉顯達估計，經歷風電機組去年「搶裝潮」的金風，由於早已鎖定今年產品售價等，本年毛利率在銷售少過去年的情況下，反而會比明年銷售回升時更好。