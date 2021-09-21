新能源股頻頻割禾青 金風大股東擬掟貨40億
2021年09月21日 21:16
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中央在一年前的今日提出實現「碳達峰」和「碳中和」的時間表，內地風電機組大廠金風科技(02208)股價周二收報16.84港元，一年內累飆1.47倍，造就繼中國三峽新能源集團後，再有大股東宣布準備「割禾青」，可見新能源概念資產的「持久力」備受考驗。
金風今(21)日收市後披露，主要股東和諧健康保險計劃自周二起3個交易日後的6個月內，以集中競價和大宗交易方式合計減持金風最多約2.11億股，相當於公司總股本5%。
翻查年報，和諧健康保險持有的是深圳上市的金風A股，以金風A股股價上周五收報18.95元人民幣計，減持股份貨值最高約40億元人民幣。其實該險企在截至上周五為止，已於4天內累計減持了金風近1%的股份，這次進一步減持的原因乃「自身經營需要」。
花旗研究部董事總經理劉顯達估計，經歷風電機組去年「搶裝潮」的金風，由於早已鎖定今年產品售價等，本年毛利率在銷售少過去年的情況下，反而會比明年銷售回升時更好。
事實上，被大股東減持的新能源股還有過去一年內飆逾6倍的「神股」東岳集團(00189)。執行董事傅軍有份控制的長石，於上周一(13日)至上周四(16日)連續4個交易日減持東岳合共1,850.2萬股，每日均價介乎24.04至24.88元，合共套現4.54億元。經過連番減持，長石於東岳的持股比例由23.91%降至23.09%。要留意的是，長石再前一周也連日減持東岳套現約7億元。