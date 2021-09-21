美股道指彈250點　Uber升7%

周一環球大冧市下，道指於盤中更曾大瀉971點，惟尾市已顯露出反彈勢頭。美股周二早段接力續彈，道指漲253點，至34,223點；標指升26點，至4,384點；以科技股為主的納指漲89點，至14,803點。

美股大好友、Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee表示，雖然近日股市出現波動，但長期牛市前景仍然完好無缺，又謂投資者不應該停止尋找買入機會。他仍看好美股在9月的表現，並指較大幅度的調料在10月發生，「我們正處於每個人都只看到黑暗和不利因素的時刻」，但這通常這就是入市良機。

長遠而言，他看好「千禧一代」將會成為美股市場的主力，因為這一代人將在未來20年將繼承近70萬億美元資產，而這對於風險資產，特別是股票和加密貨幣而都是利好因素。因為千禧一代通常會購買「顛覆性」的資產，而對債券不太感興趣。

不過，盛寶銀行股票策略主管Peter Garnry則認為，今輪股市拋售潮可能尚未完結，因為俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)尚未回落至低位。他又表示，過去一段時間在美股市場「逢低買入」經常湊效，使大量散戶投資者不斷在低位入市推升股價，繼而又強化了該策略的威力。雖然目前許多人對風險視而不見，但今次將是「逢低買入」的策略在過去11個月以來，首度迎來「真正的挑戰」。

個股方面，召車應用程式Uber修改其第三季度業績指引，最新預計季內訂單總額介乎228億至232億美元，公司股價於早段升7.1%，高見42.65美元。