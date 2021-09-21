港股連日動盪　業主掟貨掀二手樓劈價潮

香港股市連日動盪，加上二手交投量顯著回落，個別業主為求出貨劈價賣樓。其中紅磡海逸豪園兩房單位，降價100萬元後，以1,000萬元轉手，較個別銀行估價低約8.7%。北角康澤花園亦有三房戶減價150萬元後才獲承接。

太陽物業宏惠強表示，市場上部分業主開始減價賣樓，如上述海逸豪園20座中層G室，實用面積約547方呎，曾於市場上叫價1,100萬元放售，降價後獲承接，呎價約18,282元。據了解，有大型銀行對上址網上估值達約1,095萬元。

港島屋苑同時刮起「減風」。中原林龍南稱，康澤花園B座中層6室，實用面積約568方呎，享山景，7月初放盤叫價1,150萬元，期間獲多組客參觀，至近期交投轉慢，股市大跌，原業主才願意減至1,000萬元賣出，呎價約17,606元。

林氏續稱，該單位新買家為用家，由於成交價剛好達千萬元，可申請八成按揭上車。原業主持貨約34年，帳面獲利929萬元，單位升值超過13倍。

業主移民急沽貨，拖低二手樓價。中原余俊文表示，最近新盤吸納大量購買力，股市亦波動，部分業主態度軟化，增加議價空間，其中荃灣麗城花園2期8座低層B室，實用面積約572方呎，原則三房改兩房，叫價690萬元。原業主將移民，遂減價32萬元，以658萬元成交，呎價約11,503元，低市價約3%。新買家為外區用家，睇樓4個月後入市。

居屋單位也錄同類成交個案。祥益龍超君指，屯門兆康苑Q座中層5室，實用面積約447方呎，兩房設計，原業主計劃移民，故增加議幅，累減30萬元後，獲區外投資客以445萬元承接，打算日後作收租之用，呎價約9,955元，低市價約5至6%。

此外，大額物業減幅明顯。市場消息稱，鴨脷洲海怡半島8座連平台單位，曾叫價2,800萬元，累減300萬元，以2,500萬元轉手，仍屬項目近年高價，呎價約25,300元。另北角維港頌7座四房大單位，市傳近日減至5,100萬元沽，與約4年前購入價相比低約16%，但未扣除購入時有機會獲得回贈及優惠。