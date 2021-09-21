【產經評論】華拆債彈治樓泡　風物長宜放眼量

內房債務危機持續發酵，到底眼前這隻「灰犀牛」一旦墮崖，牽連的影響有多大多廣不得而知，已知的是連美國白宮也不敢怠慢，公開表示準備好應對相關風險。可見，中國作為全球第二大經濟體，如今只要「打個乞嗤」，全球都受影響。可今次中國治理樓市是動真格，目的非但要拆房企「債彈」，最終更要落實「房住不炒」，根治歪風，並推動社會資源重新分配。畢竟樓市搞不好，整個經濟發展都會被拖後腿，若內循環戰略無法施展，更遑論與美爭霸！

自2008年金融風暴之後，美國連續十年施行量化寬鬆貨幣政策；冷不防去年一場新冠疫情，將量寬推向「極致」。零息政策、信用長期過度擴張，令全球資源出現嚴重錯配，扭曲資產價格。刻下樓市泡沫已是全球化現象，對民生、營商造成沉重負擔，財富不均，衍生出反全球化與否的博弈，致使地緣政治衝突頻生，實在值得反思。

雖然疫情尚未過去，但全球政府已懂應對，經濟逐步恢復，超寬鬆貨幣政策終有退場時，部分央行已率先加息，以防通脹惡化。如何治理天量印鈔遺留下來的資產泡沫危機，已成為各國政府的最棘手問題，即使是世界兩強的美國和中國，皆沒有例外。

近幾年內地樓價不斷攀升，財富效應確曾惠及地方財政、消費，以至金融等各領域。可內房企業過度膨脹，並利用量寬環境不斷放大槓桿囤地炒作，問題就來了。近兩年內地率先治理地方財政過度依賴土地收入的困局，繼而是着手降低內房的金融槓桿，為內房財政和金融機構房地產貸款比率設限，目的就是要為眼前這場樓市「消泡」行動作部署。

目前全國最大房企背負1.9萬億元人民幣債務，市場都在觀望政府會否出手打救這隻「灰犀牛」。可整肅之下，企業汰弱留強本是必然，而以目前全國內銀信貸總額逾180萬億元人民幣來看，相信內房債務危機是可控，這一點當局該是心中有數，並會在適當時候出手維持金融和社會穩定。

然而，「債彈」仍事小，控制樓價才事大，因始終涉及龐大的既得利益，惹來的反撲必大，惟若任由樓價只升不跌，更多的財政資源投入，都只會流進黑洞，難惠及民生經濟。只要貧富懸殊持續惡化，年輕一族寧可「躺平」不幹活、不育兒，長遠而言社會代價不菲。故繼拆解「債彈」後，如何行穩致遠落實「房住不炒」才是真正的大工程，畢竟目前所採取的限購、限價等行政手段非長治久安之策；如何推動樓市由投資轉化為由基本住屋消費為本，透過設立各種新稅制壓抑炒作，讓樓市逐漸平穩過渡至一個健康的市場，才是終極目標。

是故，且別將這場內房債務危機與一家企業或一個行業的去向掛鈎，而應以整個中國經濟發展戰略的層次來看待。向樓市動刀，與整治科技業一樣，都是推動社會資源重新分配，服務「共同富裕」。當了解國策，投資者自不用慌亂，只管做好風險管理，順應國策而為。長遠而言，中國經濟有望迎來更美好的風光。