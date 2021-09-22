東方日報B1：內房風暴擴散　外資苦主續現身　白宮關注

跟2008年金融海嘯很不同的一點是，現在中美關係基本上已差無可差，要協調一旦危機擴散全球時的救市措施恐比當年困難，況且10多年來的極寬鬆銀根已嚴重扭曲資產價格，對社會的副作用愈益嚴重。白宮發言人普薩基發聲，指美國政府正關注恒大事態發展，惟形容它是「一家總部設於中國、且大部分活動集中在內地的公司」；財政部一如以往密切關注環球市場，包括評估任何對美國經濟構成風險的事件，並做好應對工作的準備。

著名對沖基金經理錢隆斯表示，恒大債務危機反映中國經濟「超乎尋常」依賴房地產市場之「脆弱性」，但就算恒大違約應該不會對美國金融體系構成重大風險，市場也需要重新審視美國投資者與中國之間的關係，即投資中國資產的風險。據美媒指，高盛、摩根士丹利、貝萊德於恒大風險敞口小，摩根大通則沒有。

目前市場普遍認為恒大債務危機不會成為「雷曼翻版」，卻讓投資持有恒大債券的投資者坐立難安。資產近兩百萬億日圓的日本政府退休金投資基金(GPIF)被揭持有恒大債券，3月底對恒大敞口為96.73億日圓(約6.9億港元)，其中債券佔59億日圓。

晨星數據顯示，在7至8月期間仍有少數基金「撈底」恒大債券，包括瑞銀、滙豐及貝萊德的亞洲高息債券基金，但這些基金面對恒大風險敞口一直下降。其中貝萊德於今年首8個月淨增持3,130萬份由恒大發行的債券，目前佔有關基金投資組合比重卻降至約1%。

晨星研究分析師Patrick Ge表示，他從部分基金經理了解到，他們相信恒大值得買入，乃由於恒大債券利差擴闊及估值吸引。不過，富達及安聯的亞洲高息債券基金於今年首7個月淨沽出恒大債券，持倉減幅介乎3至47%。該行警告，投資者不要指望政府一定會出手救助恒大。

近期把恒大信貸評級劈至近乎最低的「CC」的標普明言，恒大有很大機會不能償還本周及月底到期債券的利息，問題在於恒大的銀行貸款，大部分透過項目公司作為借款人籌借貸款，因此恒大的評級調整也取決於恒大有否直接為這些貸款作擔保。

花旗認為，恒大危機不會是中國的「雷曼時刻」，因為當局將堅守系統性風險的底線，以爭取時間解決債務危機，推動整體信貸環境稍為寬鬆。荷蘭國際集團(ING)估計，次按危機一個教訓是問題資產佔國內生產總值(GDP)比重之類的百分比數字，未必能說明問題的嚴重程度，但中國的現狀不是當年美國次按危機前樓價泡沫爆破，也不見得樓市突然跌落深淵，而是當局多年來去槓桿工作的延續。

恒大主席許家印周二(21日)向全體員工發「家書」，指恒大一定能走出至暗時刻，實現「保交樓」目標，「向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷」。恒大股價周二曾再瀉7.01%，收市微跌0.43%，收報2.27元。

不管如何，資金正押注內地樓市陷入寒冬，牽連與中國地產市道相關的日股周二大跌，包括被摩根士丹利估計恒大為主要客戶的廁所設備品牌TOTO插6.06%，立邦塗料挫7.45%，冷氣機大廠大金工業跌4.71%，建築設備商日立建機及小松製作所齊跌逾5%。