美股周二反覆　道指收跌50點

美國股市經歷周一(20日)急跌後，周二(21日)表現反覆，道指收報33,919點，跌50點或0.15%；標指收報4,354點，跌3點或0.08%；納指收報14,746點，升32點或0.22%。

美股大好友、Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee表示，雖然近日股市出現波動，但長期牛市前景仍然完好無缺，又謂投資者不應該停止尋找買入機會。他仍看好美股在9月的表現，並指較大幅度的調料在10月發生，「我們正處於每個人都只看到黑暗和不利因素的時刻」，但這通常這就是入市良機。

長遠而言，他看好「千禧一代」將會成為美股市場的主力，因為這一代人將在未來20年將繼承近70萬億美元資產，而這對於風險資產，特別是股票和加密貨幣而都是利好因素。因為千禧一代通常會購買「顛覆性」的資產，而對債券不太感興趣。

不過，盛寶銀行股票策略主管Peter Garnry則認為，今輪股市拋售潮可能尚未完結，因為俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)尚未回落至低位。他又表示，過去一段時間在美股市場「逢低買入」經常奏效，使大量散戶投資者不斷在低位入市推升股價，繼而又強化了該策略的威力。雖然目前許多人對風險視而不見，但今次將是「逢低買入」的策略在過去11個月以來，首度迎來「真正的挑戰」。

美國眾議院民主黨人安排周二對一項法案進行投票，該法案將暫停美國債務上限直至中期選舉後的2022年12月，並臨時性為政府提供資金以避免本月底關門。美國財政部長耶倫表示，一旦美國政府違約關門，將成為「廣泛的經濟災難」，但共和黨人已經誓言，只要民主黨人繼續推進他們的一攬子加稅和支出法案，就會在參議院阻止暫停債務上限。

經合組織將2021年美國經濟增長預期下調0.9個百分點，降至6%。投資者表示，市場情緒愈來愈脆弱，美國經濟增長可能放緩的迹象，阻礙了股市長期反彈的前景，同時人們預期聯儲局即將宣布縮減刺激措施。

個股方面，召車應用程式Uber修改其第三季度業績指引，最新預計季內訂單總額介乎228億至232億美元，公司股價全日急升11.49%，收報44.36美元。