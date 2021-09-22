資金新寵？高盛：獨角獸大增　印度將成全球第5大股市

外媒報道，高盛發表報告指，投資者持續向印度股市注入資金，今年以來已募得100億美元，預測3年後印度將成為全球第5大股市。高盛並呼籲增持印度周期性股票及支持性資金流。

報告中指出，今年以來，印度新創企業已通過首次公開招股(IPO)籌集了100億美元，超過過去3年籌集資金的總和。

高盛分析師表示，預計未來2年印度IPO仍將保持強勁。高盛預期，在未來3年內，會有多達150家私人公司上市，新的IPO可能會為印度股市帶來近4,000億美元的價值。

印度股市規模將有望從目前的3.5萬億美元，在2024年擴大至超過5萬億美元，使印度成為全球第5大股市，超過英國和中東。

印度目前擁有超過8億網路用戶，智能手機用戶超過5億人，僅次於中國。有專家認為，股市擴大的部分原因是近期平價行動數據的可用性上升。另外，新冠肺炎疫情也推動了許多產業轉向線上和數碼化，像是雜貨送遞、購物、教育到數碼支付等。

此外，在疫情爆發前，印度的一些關鍵基礎建設發展，就提高了新創企業擴大業務和發展的能力。

近年來，估值超過10億美元的獨角獸新創企業數量在印度激增。高盛表示，這是由於網路生態系統的快速增長，加上更好的私人資本可用性和有利的監管環境。

該行估計，印度至少有67家私人新創企業達到獨角獸的標準，其中大部分都專注於印度的數碼經濟。

高盛也表示，印度在全球股市規模中的佔比，預計將從目前的2.8%，在未來5年內上升至3.7%。