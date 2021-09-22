全球物流大擠塞！美國聖誕恐連玩具都唔夠賣？

外媒報道，全球運輸業堵塞，不僅造成企業運輸成本提高，還會導致商品延期到貨等問題。隨着美國玩具業年底的旺季即將到來，當地的業者供應狀況恐出現困境，可能會使年底的萬聖節、聖誕節旺季出現供貨不及的狀況。

報道指，年底的旺季是美國玩具業的主要收入季度，統計每年營業額約有330億美元，樂高積木、Barbie娃娃、Sony的PS5遊戲機等，是去年最暢銷的商品。不過，今年因為物流的問題，可能會導致消費者買不到想要的玩具。

事實上，美國市場已經出現了一些季節性商品的缺口，例如萬聖節的裝飾品等。目前幾間大的玩具製造商如MGA、Kids2、Funko等，都採用了成本較高的貨機運到新港口，並請零售商自行到港口取貨，而梅西百貨則是比平時提早3個月下單，試圖解決供需失衡的現況。

空運商Flexport全球負責人Neel Jones Shah表示，現階段包機需求量大，相對的成本也大幅提高，過去單程成本約為50萬美元，現在則漲到120萬至150萬美元，儘管運輸成本高漲，但是到11月底、12月初，包機仍是滿額的狀態。

不過空運無法完全應付玩具業的貨物量，因此玩具廠商仍會把重心放在海運上，希望協調後可以趕上年底旺季。

除了運輸業堵塞外，今年市場對於玩具的需求也觸及了歷史新高。密西根州大助理教授Jason Miller指出，今年主要進口大宗為娃娃、玩具、電玩等，平均1個月的進口額為18.8億美元，按年增長了50%。

加州玩具製造商MGA總裁Isaac Larian接受外媒採訪時就直言，市場需求已經超出了他們的供應能力。

面對即將到來的旺季，美國玩具工業協會執行副總裁Ed Desmond表示，在疫情下的超額訂單，以及物流堵塞的狀況下充滿不確定性，「我們只是不知道接下來會發生什麼事。」Ed Desmond說道，而玩具商正在為此困境頭痛。