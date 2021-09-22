防疫措施影響　內地中秋假消費疲弱　

市場分析指出，內地的疫情限制措施，打亂了中秋假日消費期，導致消費增長本已呈放緩的世界第二大經濟體的經濟增長前景惡化。

外媒引述內地文化和旅遊部數據顯示，在為期三天的中秋節假期期間，全國累計國內旅遊出游8,820萬人次，為2019年中秋假期的87%；旅遊收入為2019年水平的79%，顯示消費者沒有信心花錢或是減少了旅行開支。

據攜程周二(21日)發布的報告，由於許多地方政府倡議人們「非必要不出省」，不去疫情中高風險地區，今年的短途出行需求高於2019年。報告稱，中秋假期期間，周邊遊預訂人數佔出游總人數比例為56%。

私人消費和服務支出一直是內地從去年疫情中復甦的薄弱環節，社會消費品零售總額的反彈落後於製造業，而且一直沒有恢復到2020年以前的增長水平。

事實上，7月下旬全國多地實施封鎖或限制以來，已影響今年暑假期間的旅遊和消費，8月份社會消費品零售總額同比增速放緩至2.5%。國家統計局表示，7、8月份社會消費品零售總額增速有所回落，主要是由於汛情和疫情短期衝擊因素的影響。禍不單行的是，最近哈爾濱和福建的疫情反彈，可能會影響居民在即將到來的「十一」期間的出行和消費意願。