人行前顧問李稻葵：恒大恐不復存在　將分拆為4部分

中國人民銀行前顧問李稻葵表示周三(22日)指，恒大債務危機有機會令中國經濟增長放緩，但對中國金融體系帶來的溢出效應料相對較微小，李稻葵更指，恒大集團或面臨分拆，公眾熟知的恒大恐不復存在。

外媒報道，恒大是全球負債最多的地產商，總負債達3,000億美元。恒大盡力償債，惟警告投資者有違約風險，其中一筆債券票息將於本周到期。現任清華大學教授李稻葵周三受訪時表示，恒大危機主要針對實體經濟，因隨着恒大違約，許多開發項目將放緩。

李稻葵稱，整個產業融資放緩，房地產市場對來年的經濟增長率將產生影響。但李稻葵也提到，恒大違約對中國金融體系的影響微乎其微。預測恒大危機帶來的淨影響還為時過早，若情況由目前起獲得控制，粗略估算或衝擊經濟增長一個百分點。

亞洲開發銀行(ADB)周三維持對中國的經濟成長預測，預估中國在2021年和2022年將成長8.1％和5.5％，和去年2.3％相比進一步成長。李稻葵說，恒大違約或放緩中國各地地產項目的進展，打擊當地經濟，進一步促使地方及省政府動用資金，以維持項目進行。料中國央行將增加目標產業的流動性，以確保恒大違約的溢出效應不會傳播的太遠、太快。

李稻葵指出，中長期來看，恒大或會拆解為4大領域，分別為房地產開發、金融、電動車及其他商業企業。而這4個部分料將出售給個別企業甚至是地方政府，未來大眾所認識的恒大可能不復存在。