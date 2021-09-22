通用汽車擬4年內豪擲2730億拓電動車　硬撼特斯拉

美國汽車巨擘通用汽車(美股：GM)是最積極進攻特斯拉(美股：TSLA)地盤的傳統車廠之一。通用最新推出電動馬達，可為其電動車(EV)車型提供動力。該設計包括一個180千瓦的前驅動馬達(可產生約240馬力的功率)、255千瓦的前後驅動馬達(輸出功率相當於約340馬力)和62千瓦的全輪驅動輔助馬達。

現今最快的電動車(包含特斯拉Model S Plaid版本)擁有3個馬達，可產生超過1,000馬力。例如每一個Plaid馬達的輸出功率約為350馬力，類似通用的255千瓦馬達。

通用汽車總裁Mark Reuss表示，20年的電力驅動系統開發，以及100多年大量汽車工程知識正幫助通用汽車自傳統汽車快速轉向電動車。該公司在這個領域的垂直整合，包括硬件和軟件，以掌控自己的命運並擁有顯著的競爭優勢。據悉，車企不會將電動馬達外包，因為這就像車廠必須掌控當今的內燃機設計和生產一樣。

通用周二(21日)宣布，希望在2035年之前擁有全電動產品線，計劃即日起至2025年間投資約350億美元(約2,730億港元)用於電動和自動駕駛汽車的開發，這無疑是又向轉型邁出了一大步，且該投資費用將讓通用擁有自家電池製造能力。

不過，外媒指近期雪佛蘭Bolt電動車火燒車事件頻傳，且第二季財報法說上公布的下半年財測令人失望，加上全球晶片荒持續影響生產，通用股價過去個月下跌約17%，可幸若以今年以來計仍累升18%，與標普500指數和道指的同期漲幅相約。