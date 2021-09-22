軟銀削減投資額 卻有不願放棄中國的理由？

軟銀集團(SoftBank Group)表示，絕不放棄中國市場，惟會採取更謹慎策略去支持中國初創企業，亦會削減交易規模。外媒報道，隨中國當局擴大打擊科企，軟銀股價持續受壓。中國恒大集團的債務危機成為威脅，或對全球經濟帶來更廣泛的影響。

軟銀營運總監Marcelo Claure受訪時指，與其他在中國大量投資的投資者一樣，正謹慎觀察公司在中國的發展。絕對不會放棄中國或任何類似機會，只是會更謹慎。

於8月份的業績會會上，軟銀創辦人孫正義指出，內地新規定的執行需時，但相信估值終會反彈。他暗示，這段時間將暫停在中國投資，惟一旦事態明朗，會重啟積極投資。孫正義當時指，軟銀近期減少在中國的投資，中國在其總投資組合佔23%，而僅佔其新投資的11%。

富瑞(Jefferies)分析師Atul Goya指，阿里巴巴約佔軟銀總資產價值的40%，其他中國資產則佔25%。惟阿里巴巴今年股價至今已跌逾35%，6月底上市的滴滴今年亦暴跌46%，軟銀持有滴滴20%股份。

Marcelo Claure稱，仍相信中國，考量到其人口結構，亦是科技領導者之一，中國具有難以置信的潛力。公司仍在投資，也許規模較小，但公司屬於全球性投資者，在世界各地都會分配資本。