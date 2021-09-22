廣東省：未來五年打造內地金融開放創新試驗示範窗口

廣東省人民政府辦公廳印發中國（廣東）自由貿易試驗區發展「十四五」(第14個5年計劃)規劃的通知，指出將大幅放開市場准入，投資自由化便利化程度顯著提高，實施全國最短的外商投資負面清單，率先在現代服務業和先進製造業領域大幅放開外資准入，目標在2025年，建成具有國際影響力的新型國際貿易中心、大灣區高品質消費新中心、國際航運樞紐和內地金融開放創新試驗示範窗口，打造高水平對外開放門戶樞紐。

金融方面，「十四五」期間將支持港澳私募基金參與廣東自貿試驗區創新型企業融資，鼓勵區內符合條件的創新型企業赴港澳融資、上市；推動國家金融業對外開放政策率先在廣東自貿試驗區落地，支持符合條件的境外銀行、證券、基金、期貨、保險業經營機構在區內設立獨資或合資金融機構。

另會探索建立跨境理財通機制，便利符合條件的投資者以人民幣開展跨境雙向直接投資。同時，將高標準建設廣州期貨交易所，發展完整期貨產業鏈，吸引全球投資者和各類企業廣泛參與打造國家級金融基礎設施平台，推進設立粵港澳大灣區國際商業銀行，服務粵港澳大灣區建設發展及科技創新。

規劃又提出，到2025年，廣東自貿試驗區形成與高水平開放、高質量發展相匹配的「關、匯、稅、融」制度體系，實現貨物、資金、人員等資源要素更加自由便利流動，成為國際國內2個市場、在岸離岸兩種業務、投資貿易金融物流等集聚融合的對外開放新高地；形成投資、貿易、資金、運輸、人員從業自由，信息快捷聯通的粵港澳大灣區融合發展區；建成具有國際影響力的新型國際貿易中心、大灣區高品質消費新中心、國際航運樞紐和我國金融開放創新試驗示範窗口，打造高水平對外開放門戶樞紐。

此外，區內將壯大發展新能源汽車產業，加快建設新能源汽車重點項目，推動形成第3代半導體與新能源汽車協同創新的產業生態，打造新能源智能網聯汽車城。

廣東自貿試驗區實施範圍116.2平方公里，涵蓋3個片區，廣州南沙新區片區60平方公里，深圳前海蛇口片區28.2平方公里，珠海橫琴新區片區28平方公里，積極爭取中央支持拓展廣東自貿試驗區實施範圍。