譚仔國際明起招股　入場費4212元

該公司計劃發行約3.35億股新股，其中10%為本港公開發售，集資最多約13.96億元，所得約57.4%用於擴大香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲的餐廳網絡；約9.4%擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房；約10.5%用於翻新餐廳及提升經營設備；約5.1%提升資訊科技基礎設施；約7.8%用於國際品版建設及新市場進入推廣；約9.8%用於一般企業用途及營運資金。

該公司目前在香港、新加坡及中國內地擁有156間餐廳，其中150間位於香港。據更新後的招股文件顯示，過去3個財政年度累計派息3.65億元，截至今年3月底止上一財年，盈利按年升逾50%至2.87億元，主因與疫情有關的一次過政府補貼及租金寬減帶動其他收益高達1.68億元，若撇除相關收益，盈利則按年減少。因此，該企料截至明年3月底止本財年純利將按年大幅減少，因預期與疫情有關的政府補助及租金優惠將會減少。