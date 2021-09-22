中國東南沿海限電停產　爆環球通脹及供應鏈危機？

為了在發展經濟及保護環境中取得平衡，內地近年致力於減少碳排放，加上今年以來受到乾旱及動力煤價格飆升影響，導致水電及火力發電站都難以增加發電量，內地缺電情況頗為嚴重。甚至向為內地經濟命脈的東南沿海省份亦受限電衝擊，廣東省有多個市鎮最近出台限電措施；江蘇省更因限電而勒令部分產業減產，對於國內疫後復甦，乃至環球供應鏈都是一大打擊。與此同時，內地限產致使各類原材料價格上漲，例如鋁價就曾於近期見歷史高位，是環球通脹升溫的助力。

廣東省響起供電警報，跟早前五、六月是的一周限電一兩日不同，是次一限電長達近1周。素有家具製造之鄉美譽的東莞厚街鎮就首當其衝，內媒報道，該鎮企業老闆表示，今(22日)早收到東莞供電局厚街供電分局手機簡訊通知，會對高耗能等企業實施錯峰用電。供電局指，一般工業戶本周停電4日，而高耗能企業則至少要停電1周。

厚街全鎮有包括世界500強企業的三星、泰科等製造大廠近二萬間，以金屬機電、家具製造、鞋業及黃金加工等為產業鏈，牽動珠三角地區製造大動脈，同時影響全球供應鏈。

此外，限電風波亦吹向佛山、汕頭、揭陽等地的工業用戶。加工焊接的佛山大瀝、勞動密集製造企業集中的汕頭，提前由上周四(16日)起執行每周「開二停五」的限電措施。另以模具、塑製品及鞋類為主的揭陽工業戶，亦被要求每周「開一停六」。

外媒亦報道，江蘇省亦限制工業的電力供應。據部分企業高管及行業分析員指，江蘇已有10多家鋼廠完全關閉，部分企業估計用電限制或持續到10月甚至11月。更有消息指，該省多數鋼廠收到減產命令。江蘇省去年GDP約1.59萬億美元，略低於加拿大的1.64萬億美元。而製造業佔江蘇省的經濟達4成以上，是電子、汽車和服裝中心。此外，江蘇省還有數間重要企業，包括恒力石化、東方盛虹、沙鋼集團，他們占中國鋼鐵產量的10%。

而且，內地是全球最大的基本金屬生產國，由於電力供應所限加上運輸成本提高上升而減量，令國際鋁價在13年高位徘徊。截至昨日(21日)，倫敦金屬交易所的每噸鋁價約2,827美元，比年初升43%；相比疫情大流行初期的鋁價1,429美元，更是幾近倍增。日媒報道，隨經濟緩慢復甦，各國對鋁的需求再次上升，尤其佔全球消費量60%的中國。