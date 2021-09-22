惠譽維持皇冠度假集團「負面評級觀察」

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)近年備受洗錢、非法招賭等負面消息打擊，情況未見改善。國際評級機構惠譽的最新報告，明言維持皇冠的長期發行人違約評級於「負面評級觀察」(RWN)，又將公司與旗下一間子公司的高級無抵押票據維持在「BBB」評級，即在投資級別債券之中的尾二評級。

該機構自去年11月起已將皇冠置於RWN之中，今番「維持原判」，除了因為公司面對的舊有風險—墨爾本和珀斯賭牌有機會被褫奪、不知何時才能啟動其悉尼賭牌之外，也因為其公司管治架構、管理策略未做出成果；新冠肺炎疫情持續影響其盈利，以及貴賓博彩需求持續下跌等因素。

惠譽解釋，皇冠先後被新南威爾士省、維多利亞省、西澳省三個省當局調查的範圍，涉及法律、監管、牌照合規、反洗錢等，凸顯了公司的風險管理、內部監控架構及董事會監督等疲弱。

此外，皇冠與賭業中介(俗稱疊碼仔)的業務有往來，但未能為該業務設立有效的風險管理程序來監督，惠譽認為這是導致皇冠被調查的主因，也點出了管理層行政策略失敗。

現行業務方面，該機構以皇冠截至今年6月底止的財政年度表現指出，公司的皇冠墨爾本賭場在該年度因為疫情而關閉了160日，加上公司的法律合規成本愈來愈重，導致該年度內錄得虧損約2.6億澳元(逾14億港元)。該機構料，該賭場在今年下半年亦會因疫情而關閉或營運受限，相信要到2022財年的下半年旗下兩個賭場重開，營運表現才會回復。又料公司在2022財年的財務槓桿會維持在高位。

而隨着邊境未能開放，該機構認為皇冠的貴賓業務需求在可見將來對收入的貢獻仍乏善可陳，事實上全球博彩業不穩，已令該公司的貴賓博彩需求下跌。該業務自2016財年起佔公司的正常化總收入約25%以下。