憂監管！虛擬貨幣捱沽　比特幣跌穿4萬美元關

屬於金融創新、為虛擬貨幣一員的穩定幣引發的監管憂慮加劇，拖累一眾虛擬貨幣捱沽，交易平台CryptoCompare數據顯示，虛擬貨幣「一哥」比特幣過去24小時曾跌破4萬美元關，最低見39,599.72美元，為8月6日以來首次。美國監管機構警告，虛擬貨幣和去中心化金融可能正演變成為金融體系的威脅，猶如逾10年前部分衍生產品使其瀕臨崩潰一樣。

美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler指，目前市場上有多達數千種虛擬貨幣，惟在缺乏中央管理制度下，許多貨幣或隨時消失，從而令虛擬貨幣投資者受到傷害，故認為虛擬貨幣長期可行性不大，並強調保護市場投資者，以及將虛擬貨幣市場納入監管的重要性。

然而，虛擬貨幣價格下跌無阻企業發展意欲，外媒披露的監管文件顯示，Invesco和Galaxy Digital聯合向SEC提交註冊比特幣ETF聲明，而Amplify向美國SEC提交DeFi和虛擬貨幣ETF。Amplify的ETF將允許該基金投資於比特幣期貨、加拿大比特幣基金，以及持有超過50%的淨資產為比特幣、以太幣或其他「流動」虛擬貨幣的公司。

另外，電影院巨頭AMC在宣布接受比特幣支付後，宣稱或考慮接受狗狗幣。不但如此，狗狗幣終於在虛擬貨幣交易所Coinbase上架，有報道引述消息人士指，Coinbase將向美國官員提出虛擬貨幣監管框架提案。該公司稱，正致力開發自我託管錢包等業務。