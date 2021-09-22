恒大為乜豪擲400億元造車　外媒揭穿真相？

恒大集團瀕臨違約，債務多達3,000億美元，會否無序破產成為市場熱話，其財技亦深受注目，尤其是恒大汽車更是經典之作。日媒分析恒大汽車的崛起，其市值一度飆升至約6,741億港元，成為中國最高市值的車企，更是其母公司恒大的兩倍。

惟其後遭內地官媒批評其「紙上造車」，自此背運連連。截至周二收市(21日)，恒大汽車市值僅約283億元，僅高峰時的4%。其於周二公布，向其3名董事及3千多名員工授予約3.2億份股票期權，價值12.6億元；隨即遭中策集團當晚公告，擬沽清其全部恒大汽車股份約1.3億股，且折讓價20%。

外媒分析，恒大汽車的主要目的是為恒大集團籌集資金，恒大稱在汽車業務投資474億元，惟部分分析師認為，恒大汽車兩輪融資高達300億元人民幣，意味投資汀車業務資金大多來自市場，而非恒大本身。而恒大可以利用汽車公司的高價股票，將其作為抵押品以籌集資金。

有業內資深人士解釋：「本質上，恒大在汽車領域降低了資產負債表的負債率，憑藉高估的資產值，能夠籌集到更多大量資金」、「恒大最終的目的是打着造車的幌子，爭取更多的土地，然後用那塊土地再賺取更多的錢」。