約翰遜曾許下英美雙邊貿易宏願　惟目前協議遙遙無期

外國傳媒報道，英國首相約翰遜在為脫離歐盟拉票時，曾說英美達成貿易協議將是脫歐最大的益處之一。然而，本周二(21日)坐在白宮橢圓形辦公室的約翰遜卻發現，兌現這一承諾的希望微乎其微。

報道指出，美國總統拜登與約翰遜會晤開始時，被問到貿易協議的前景，他對記者說：「今天我們會略微談一些貿易，我們將不得不徹底地討論這個問題。」

拜登的態度不溫不火，此前約翰遜本人也試圖降低外界的預期。在飛往紐約的飛機上，約翰遜對記者表示，拜登有很多工作要處理，沒有時間談判。他也向媒體暗示，預計在2024年的下一次英國大選前不會達成協議。

隨後，在約翰遜與拜登會晤的幾小時前，發生了重大的戰略變化，而此舉也可能會毫無成效。一位知情人士稱，英國正在探索加入美國、墨西哥和加拿大之間現有的自貿協定，進而承認拜登政府短期內不會啟動美英雙邊貿易協議的談判。

除了因為無法兌現重要的脫歐承諾而蒙受政治羞辱外，加入美墨加貿易協議的嘗試也可能被解讀為，唐寧街想要追趕歐盟，因為歐盟方面已經與加拿大和墨西哥分別享有貿易協議。

貿易觀察人士也指出，可能要爭論數年英國方才能夠加入該協議，同時英國談判人員也將處於劣勢，不得不聽命於3個可能沒有太大動力歡迎新成員加入的政治體系，尤其是英國的經濟規模僅相當於美國的加州。