中印未解凍！傳印度戰略資產IPO擬禁中國資金

外媒引述印度四名高階官員及一名銀行人士表示，印度最大保險商Life Insurance Corp(LIC)料今年進行IPO，當局希望阻止中國投資者買入其股票，反映出兩國關係依然緊張。

國營的LIC是印度壽險市場的龍頭，佔逾6成份額，總資產亨5,000億美元，被視為戰略資產。 LIC的IPO規模可望達122億美元，料為該國史上最大的IPO。消息指，政府擬允許外國投資者參與該IPO，惟對中國投資者存有顧忌。

其中一位政府官員指，「邊境衝突後，與中國關係不能像往常一樣了。不信任感明顯已上升」還補充稱，中國對LIC等公司的投資或構成風險。不過，有關如何阻止中國投資的討論仍在進行中，尚未做出最終決定。

印度財政部、LIC、中國外交部及商務部均沒有回覆外媒的置評請求。

其他兩位政府官員表示，阻止中國投資LIC的選擇包括修改現行的外國直接投資法，加入一項與LIC相關的條款，或制定一項專門針對LIC的新法律。印度政府意識到核查間接來自中國投資存在困難，試圖制定一項保護印度安全而又不阻止海外投資者的政策。