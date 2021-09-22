及早防範風險！中銀保監更新商業銀行監管評級辦法

外媒報道，中國銀保監會周三(22日)發文稱，將商業銀行監管評級結果分為1-6級和s級，並明確監管機構可以根據監管評級結果，依法採取相應監管措施和行動，注重「早期介入」，努力實現風險早發現、早介入、早處置，防止風險苗頭和隱患演變為嚴重問題。

據悉，綜合評級結果為5級和6級表示銀行為高風險機構，其中對於後者，監管機構可視情況依法安排重組、實行接管或實施市場退出。

辦法指出，監管評級共有9個要素，其中「公司質量與管理質量」標準權重最高，為20%，其次為「資本充足」、「資產質量」和「流動性風險」，標準權重均為15%。其餘5項監管評級要素及標準權重分別為：盈利狀況(5%)、市場風險(10%)、數據治理(5%)、信息科技風險(10%)、機構差異化要素(5%)。

如上述辦法就規定，出現「黨的建設嚴重弱化、公司治理存在嚴重缺陷，發生重大涉刑業內案件，財務造假、數據造假問題嚴重，重大輿情應對嚴重不當」等重大負面因素嚴重影響機構穩健經營的，監管評級結果應為3級及以下。

辦法進一步指出，9個單項評級要素得分按權重換算為百分制後分6個級別，90分(含)至100分為1級，75分(含)至90分為2級，60分(含)至75分為3級，45分(含)至60分為4級，30分(含)至45分為5級，30分以下為6級。

根據辦法，商業銀行監管評級結果分為1-6級和S級，其中，1級進一步細分為A、B兩個檔次，2-4級進一步細分為A、B、C三個檔次。評級結果為1-6級的，數值越大反映機構風險愈大，需要愈高程度的監管關注。

同時，正處於重組、被接管、實施市場退出等情況的商業銀行經監管機構認定後直接列為S級，不參加當年監管評級。

辦法指出，綜合評級結果為4級，表示銀行存在的問題較多或較為嚴重，並且未得到有效處理或解決，需要立即採取糾正措施，否則可能損害銀行的生存能力，存在引發倒閉的可能性；綜合評級結果為5級和6級，表示銀行為高風險機構。

對於綜合評級結果為4級的銀行，應區別情形依法採取下列措施和行動包括：控制資產增長，要求補充資本，要求補充流動性，責令限期整改，責令暫停部分業務、停止批准開辦新業務，限制分配紅利，限制資產轉讓，責令控股股東轉讓股權或限制有關股東的權利，責令調整董事、高級管理人員或限制其權利，停止批准增設分支機構等。

對綜合評級結果為5級的銀行，在採取上述監管措施和行動基礎上，應制定實施風險處置方案。對綜合評級結果為6級的銀行，監管機構還可視情況依法安排重組、實行接管或實施市場退出。

此外，對於評級結果為5級和6級的單項要素，應當視情況對被評級銀行依法採取限制業務准入、督促控制業務增長和風險敞口等監管措施和行動。

辦法還強調，核心監管指標不滿足最低監管要求或在短期內發生重大不利變化的，監管評級結果應為3級及以下。

中國銀保監會年初發布《2020年銀行保險機構公司治理監管評估結果總體情況》，從公司治理的角度對1,792家銀行、保險機構進行評估；結果顯示，被評為D級(較弱)的機構共209家，佔比11.66%；被評為E級(差)的機構共182家，佔比10.16%。