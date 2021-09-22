天然氣價格飆升！供應鏈受壓勢　恐推高通脹

全球天然氣價格漲上歷史高點，導致一些能源密集產業減產，更進一步地擾亂食品等產業的全球供應鏈，包括鋼鐵生產商、肥料廠和玻璃製造商在內的公司，已被迫暫停或降低在歐洲和亞洲的生產。分析認為，此舉可能導致企業把增加的成本轉嫁給顧客。

歐洲天然氣價格今年來漲幅超過250%，亞洲天然氣價格從1月下旬至今暴漲約175%；美國天然氣價格躍上數年來高峰，今年來升幅已近一倍。同時，電價也水漲船高，因為許多電廠用天然氣發電。

天然氣價格大漲，主要反映疫情復甦帶動需求增加，亞洲需求尤其明顯；天然氣庫存量低；以及俄羅斯天然氣供應異常緊絀。

挪威肥料大廠雅苒國際集團(Yara)早前表示，由於天然氣價格飆高，將大幅削減公司在歐洲的氨(ammonia)產量40%左右。在此之前，美國的CF Industries已宣布，因為天然氣價格大漲，旗下兩座英國廠不得不暫停生產作業。天然氣是氮肥最重要的一項投入成本。

英國的肉品加工業者警告，5天內恐面臨因二氧化碳用光而被迫停產的窘境。倚賴天然氣生產碳酸飲料的軟性飲料製造商表示，目前供應量處於低位。