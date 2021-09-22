新盤UPDATES：新地匯璽III個別單位加價1成放售

市區多個新盤保持熱銷，市場消息指，周三(22日)中秋節翌日錄約10宗成交。

●匯璽III更新價單 個別加價1成

發展商亦上載新銷售安排，加推11伙於周六(25日)發售，至於2伙單位則於下周一(27日)招標發售。

●THE HENLEY III今售兩房戶 成交價1748萬元

●維港滙III今再售2伙 套現1820萬元

●啟德維港1號再沽2伙 套現2572萬元

●啟德尚‧珒溋1765萬售兩房戶

●旺角尚璽售出2伙

上車新盤保持熱銷。據一手銷售網資料，旺角大角咀道單幢項目尚璽周二(21日)售出2伙，其中22樓A室，實用面積193方呎，開放式間隔，成交價537.9萬元，呎價約27,870元。另一個售出的單位為20樓D室，實用面積169方呎，開放式間隔，成交價470萬元，呎價約27,811元。