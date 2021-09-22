新盤UPDATES：新地匯璽III個別單位加價1成放售
2021年09月22日 20:27
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市區多個新盤保持熱銷，市場消息指，周三(22日)中秋節翌日錄約10宗成交。
●匯璽III更新價單 個別加價1成
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III更新價單，其中第8座46樓C室，價單售價由1,670.9萬元調升至1,809.6萬元，呎價由40,166元上調至43,500元，加幅約8.3%。至於另一單位第6座12樓B室，價單售價由3,632.1萬元調升至3,991.7萬元，呎價由34,691元上調至38,125元，加幅約9.9%。
發展商亦上載新銷售安排，加推11伙於周六(25日)發售，至於2伙單位則於下周一(27日)招標發售。
●THE HENLEY III今售兩房戶 成交價1748萬元
市區新盤備受追捧。恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III剛售出1伙，單位為第3B座21樓B室，實用面積540方呎，屬兩房連衣櫃間間隔，成交價1,748.25萬元，呎價約32,375元。
●維港滙III今再售2伙 套現1820萬元
市區臨海新盤需求持續。由會德豐地產及信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙III剛售出2伙，合共套現1,820.49萬元。其中第2座22樓D室，實用面積311方呎，屬一房間隔，成交價927.2萬元，呎價約29,814元。另一售出單位為第2座23樓D室，實用面積311方呎，成交價893.27萬元，呎價約28,723元。
●啟德維港1號再沽2伙 套現2572萬元
一手新盤續錄成交。據成交紀錄冊資料，中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號剛售出2伙，單位為第2B座27樓D室，實用面積457方呎，屬兩房間隔，成交價1,270.2萬元，呎價約27,794元。另一個售出的單位為第1B座1樓B室，實用面積564方呎，屬兩房間隔，成交價1,302.5萬元，呎價約23,094元。
●啟德尚‧珒溋1765萬售兩房戶
據成交紀錄冊資料，龍湖集團(00960)及合景泰富集團(01813)合作發展的啟德尚‧珒溋周二(21日)售出1伙，單位為第2座38樓L室，實用面積585方呎，兩房間隔，成交價1,765.76萬元，呎價約30,184元。
●旺角尚璽售出2伙
上車新盤保持熱銷。據一手銷售網資料，旺角大角咀道單幢項目尚璽周二(21日)售出2伙，其中22樓A室，實用面積193方呎，開放式間隔，成交價537.9萬元，呎價約27,870元。另一個售出的單位為20樓D室，實用面積169方呎，開放式間隔，成交價470萬元，呎價約27,811元。