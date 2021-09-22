樓價UPDATES：各區二手樓劈價出貨

二手業主繼續減價出貨，青衣盈翠半島兩房單位，7月放盤減價49萬元後，近日以931萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山金庭居中高層B室，實用面積約315方呎，兩房間隔，近日以765萬元沽出，實用呎價約24,286元，原業主於2011年2月以420萬元購入，持貨約10年帳面獲利約345萬元，物業升值約82%。

●上環荷李活華庭B座低層F室，實用面積約615方呎，兩房間隔，以1,220萬元易手，實用呎價約19,837元，新買家屬於港島東區換樓客，原業主於2012年以770萬元買入單位，持貨9年帳面獲利450萬元。

●天后銀都洋樓連天台戶，實用面積約504方呎，兩房間隔，享煙花海景，獲區外首置客以908萬元承接，實用呎價約18,016元，原業主於2011年4月以516萬元購入自住，持貨10年帳面獲利392萬元，單位期內升值約76%。

●北角城市花園13座高層A室，實用面積約1,049方呎，三房間隔，外望園景，獲區外換樓客以1,980萬元承接，實用呎價約18,875元，原業主於2015年11月以1,400萬元購入自住，持貨近6年帳面獲利580萬元，期內升值約41%。

●鰂魚涌康怡花園9月暫錄得11宗買賣，平均實用呎價18,904元，其中M座中層16室，實用面積約902方呎，套三房則王，以1,845萬元易手，實用呎價20,455元。

●西灣河嘉亨灣2座極高層C室連租約單位，實用面積約467方呎，兩房間隔，以約1,330萬元成交，實用呎價約28,480元，新買家為外區長線投資客，斥資入市作長線投資之用。

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九龍區

●西南九龍匯璽II第5B座高層J室，一房間隔，望市景，實用面積約346方呎，以約19,000元放租半個月，即吸引外區客洽詢，議價後輕微減價500元，以18,500元租出，實用呎租約53.5元，新租客為單身客，雖然單位仍有租客租住，不開放睇樓，仍決定承租。

●深水埗金濤閣高層C室，三房間隔，實用面積約502方呎，以約17,500元放租半個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以16,500元租出，實用呎租約32.9元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣星匯居1座中高層B室，實用面積約505方呎，兩房間隔，吸引區內客斥資848萬元承接，據悉較原叫價880萬元，調減約3.6%，實用呎價約16,792元。

●長沙灣喜遇9月錄3宗買賣，單位為中層B室，實用面積約286方呎，一房間隔，設開放式廚房，可享開揚市景，現以596.8萬元成交，實用呎價約20,867元，新買家為外區客，原業主則於2017年9月以532.98萬元一手買入，持貨剛4年帳面獲利63.82萬元，單位升值約12%。

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新界區

●青衣盈翠半島3A座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，於7月放盤，原叫價980萬元，減價49萬元或約5%，近日以931萬元沽出，實用呎價約17,801元，原業主於1998年6月以約266.1萬元購入，持貨約23年帳面獲利約664.9萬元。

●青衣盈翠半島9月錄5宗買賣，較上月減少約50%，平均實用呎價約18,960元，按月升幅約5%，單位為10座高層A室，實用面積約508方呎，兩房間隔，叫價990萬元，議價後以971.5萬元成交，實用呎價約19,124元，新買家為區內分支家庭，議價後隨即入市自用。

●荃豐翠豐臺3座高層C室，實用面積約433方呎，屬兩房間隔，望樓景，日前以14,300元租出，實用呎租約33元，業主於2019年12月以約500萬元購入上述單位。

●屯門居屋兆畦苑A座高層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，日前獲區內分支家庭客垂青，雖然單位無法睇樓，不過新買家有參考同類型單位間隔及單位內籠照片，隨後決定於已補價自由市場以480萬元購入，實用呎價約10,835元。

●屯門居屋龍門居15座低層J室，實用面積約592方呎，兩房兩廳設計，區內綠表客見單位附設雅裝連基本傢電，可即買即住，加上原業主增加議幅，累積減價達52萬元，決定在未補價第二市場以498萬元購入自用，實用呎價約8,412元。

●屯門盈豐園1座低層F室，實用面積約367方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，決定以476.5萬元購入自用，實用呎價約12,984元。

●天水圍居屋天富苑E座高層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原業主有意移民，累減20萬元，終獲區內綠表客於未補價第二市場，以440萬元購入，實用呎價約6,769元，稍低於市價。

●元朗YOHO Town本月累錄7宗，包括1座中層E室，實用面積約433方呎，兩房間隔，享園景，叫價768萬元，減價8萬元，以760萬元成交，實用呎價約17,552元，新買家為上車客，認為樓價易升難跌，遂加快入市。

●元朗元朗RESIDENCE譽88第1座高層H室，實用面積約477方呎，兩房間隔，附露台，叫價約760萬元放售僅1天，同區上車客見單位可承做較高按揭，儘管單位銀行估價不足，與銀行估價約691萬元相差逾9%，仍火速決定入市，議價後以755萬元成交，創同類單位新高，打破早前698萬元高位，實用呎價約15,828元，建築呎價約12,119元。

●大埔太湖花園16座低層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，望園景，原先開價638萬元，放盤兩個半月，累減16萬元，減幅2.5%，以622萬元沽出，實用呎價約14,739元。

●沙田富豪花園D座低層D室，實用面積約725方呎，套三房間隔，望山景，原先叫價880萬元，累減42萬元，減幅約5%，最後以838萬元成交，實用呎價約11,559元，原業主於2017年7月購入上址，當時作價650萬元，持貨4年至今沽售，帳面獲利188萬元。

●馬鞍山天宇海7A座中層D室，實用面積約733方呎，三房間隔，放盤3個月，當時叫價1,030萬元，加幅1.7%或加價18萬元，以1,048萬元成交，實用呎價約14,297元。

●馬鞍山海典灣6座高層B室，實用面積約490方呎，兩房間隔，開價約850萬元，議價後以812萬元易手，實用呎價約16,571元，新買家為用家，原業主於2010年以314萬元購入單位，帳面獲利約498萬元離場，單位升值約1.59倍。

●西貢茅坪新村單號村屋全幢，套四房間隔，享山景及海景，原先開價1,800萬元，期間減價112萬元，獲買家以1,688萬元承接，原業主於2012年5月購入上址，當時作價1,130萬元，持貨9年帳面獲利558萬元，單位期內升值49%。

●將軍澳清水灣半島6座低層H室，實用面積約608方呎，三房間隔，原先開價950萬元，經議價後減價25萬元或約2.6%，近日以925萬元沽出，實用呎價約15,214元，新買家為區內換樓客，入市上址升級。

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