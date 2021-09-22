道指早段升328點　關注聯儲局議息

聯儲局將於香港時間周四凌晨2時公布議息結果，美股早段升幅擴大，道指升328點，報34,248點；標指升33點，報4,387點；納指升85點，報14,831點。

軟件商Adobe股價早段仍挫3.33%，報624.38美元；聯邦快遞(FedEx)股價挫8.35%，報231.03美元。

瑞士百達財富管理資深美國經濟學家柯冬銘(Thomas Costerg)預期，今次議息會議中，將可能傳出有關聯儲局在接下來的11月3日會議上將宣布縮減量化寬鬆安排的消息。

而基於聯儲局對通脹的立場，該行的核心預測仍然是第一次加息將會在2023年才出現，並且會是一個平緩的加息周期。

【21︰35】內房風險降溫，聯儲局公布議息結果前，美股周三(22日)早段反彈，道指漲219點，至34,138點；標指漲20點，至4,374點；以科技股為主的納指漲33點，至14,780點。

全球股市周一急挫後，高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，投資者應利用股市調整10%的機會增持股票，從基本因素來看，本輪經濟周期仍處於相對早的階段，利率維持低企，而且儘管緊急刺激措施減少，盈利增長仍合理。

個股方面，迪士尼行政總裁包正博表示，變種病毒擴散下電影和電視節目製作延誤，將導致今季的新增串流用戶增長放慢，拖累股價周二重挫4.17%，周三早段回升0.4%。

軟件商Adobe上季每股盈利3.11美元，收入達破紀錄的39.4億美元，均勝預期，惟股價早段仍挫4.05%。

聯邦快遞(FedEx)截至8月底止首財季純利按年跌11%至11億美元，經調整後每股盈利4.37美元，遜預期，反映勞工短缺令成本上漲，加上供應鏈受阻下運送需求意外放慢。該公司並下調全年盈利預測，股價早段挫8%。