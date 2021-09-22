國務院︰穩定大宗商品價格　保障電力、天然氣供給

國務院常務會議周三召開，要求做好跨周期調節，穩定合理預期，並保持經濟平穩運行等。當中，明確提及要更多運用市場化辦法穩定大宗商品價格，保障冬季電力、天然氣等供給。同時，研究推出進一步促進消費的措施，更好發揮社會投資作用擴大有效投資，保持外貿外資穩定增長，以確保經濟運行在合理區間。

今次會議亦審議通過「十四五」(第14個5年)有關新型基礎設施建設規劃，提及5大任務。一要加強信息基礎設施建設，開展光網提速改造，推進新一代移動通信網絡商業化規模化應用，完善衛星通信、導航、遙感等空間信息基礎設施；二要穩步發展融合基礎設施，打造多層次工業互聯網平台，促進融通創新，結合推進新型城鎮化，推動交通、物流、能源、市政等基礎設施智慧化改造，建設遠程醫療、在線教育等民生基礎設施；三要推動大學、科研院所和高新技術企業等深度融合，支持產業共性基礎技術研發，建設開放式、專業化眾創空間，縱深推進大眾創業萬眾創新；四要鼓勵多元投入、推進開放合作，支持民營和境外資本參與新型基礎設施投資運營，參與相關國際規則標準制定；五要建立完善安全監管體系，增強安全保障能力。