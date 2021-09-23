誰說年輕人難發達！必睇拚搏致富5法則　邁成功之路

年輕人有青春、有活力，勇於嘗試兼且不怕承受失敗；如果配以正確思想與行動力，相信距離成功之路不會太過遙遠，不妨參考以下拚搏致富5大法則，一定幫到你。

【1.必須培養積極進取心態】

常言道「心態改變命運」，假若你有積極、進取的心態，做事認真，所得出的結果應該大致符合預期。相反，如果你滿腦子是消極的想法，凡事得過且過，除非獲幸運之神眷顧，否則，相信回報不會理想。

年輕人要拚搏致富，便要跳出傳統打工仔的心態及思維模式，更加不可以抱着「做又三十六，唔做又三十六」的觀念，要為自己去努力發奮，不計較，並相信自己、認定自己。過程中，難免碰釘，但正所謂「失敗乃成功之母」，可以從錯誤中學習，更有利日後踏上成功之路。

【2.力求創新 有助突圍而出】

俗語有云：「人做我唔做，殺出新出路」，意思與「一成不變」剛好相反，說明在任何事情上為了成功突圍，做到鶴立雞群，要致力求新求變，因應新思維去突破自己，始能在芸芸競爭之中脫穎而出。

例如大家都熟悉的民間小食雞蛋仔，有成功的商販將之由單純一種口味，演變出朱古力味、抹茶味、雲呢拿味及紫薯味等，有的再在其面層加配各式雪糕「增值」，部分將之研發出夾心朱古力雞蛋仔，甚至在餡料內下工夫，芋泥、南瓜蓉、豬柳蛋及手撕雞鹹味甜味統統都有。

當然市場接受程度有多大，在銷情及食客口碑上自有定論，但至少能提供多元化的選擇，以迎合不同顧客的個人需要。

【3.抱持堅定信念全力奮鬥】

日常生活中，每個人都必定遇到各樣大大小小的挑戰，特別當面對逆境時，接連挫敗下，腦海中充滿負面思想及情緒，可能會不斷質疑自己的能力，個人意志或多或少都會被日漸磨滅，最終難免失敗。

不過，以往很多成功人士皆分享，人生經歷多個階段，但過程中不可能一帆風順「好到底」，若遇到不如意的事情，更應以平常心去對待，務求想盡方法咬緊牙關、頑強地向前衝，只要有堅定的信念，那怕更大的難關，都可以衝破。

就以今年香港於東京奧運取得歷來最好的成績「一金、兩銀、三銅」為例，相信事前各個運動員及教練都沒想到。相反，面對疫情所累而延遲一年始舉行的大型比賽，參與者只全心訓練，積極備戰，力求在賽事中施展渾身解數，爭取最好表現，結果有的奪得獎牌及獎金，有的打破自己個人最佳成績或時間，這就是堅定信念的最佳演繹。

【4.心存危機意識 未雨綢繆】

正所謂「人無遠慮，必有近憂」，意思是指如果人沒有作出長遠計劃，預防可能會發生變化的事情，眼前很快就會有憂患的事情發生。

換句話說，即不要滿足於今日舒適安穩的日子，而是要無時無刻提高警覺，提升個人危機感。

舉例來說，大學生在享受校園生活的同時，亦可以在不影響學業的大前提下，課餘時間不妨做兼職，例如跟本身修讀學科或專業有關的短期工作，盡早涉足社會，提高對行業的認知及對市場的觸覺。

有成功的生意人更指出，其實打從踏入社會工作的第一天起，就應該給自己施加適當的壓力，並可以嘗試不同工種，以擴大個人視野及能力。萬一危機湧至，便可透過已累積的知識、經驗及人脈去幫助解決問題。

【5.主動適應環境 轉危為機】

地球圍繞太陽公轉，同時又繞地軸自轉，均是不變的天文定律。同樣地，社會正在經歷不斷的更替，並不會為了誰而停頓或者改變。所以，與其將精力放在憤世嫉俗之上，不斷抱怨社會的種種問題，最理想的方法不如主動去適應它，順勢而為，讓社會為我所用，將每一次的危機轉化為機遇，捉緊市場脈搏，再加以努力拚搏，相信「一分耕耘、一分收穫」，慢慢逐點累積財富，終有一天會獲得成功。

好像去年新冠肺炎疫情突擊全球，為阻止病毒傳播，各國推出禁足令，嚴重打擊各行各業，並大大拖垮經濟。不過，同時亦有不少商家「變陣」去主動適應環境，以創造商機。

例如面對禁止堂食，商戶增加資源大力拓展外賣生意；防疫口罩缺貨，商家四出找尋合適的原料自設生產線生產。

●港人工時冠全球 長期過勞影響生活

香港人出名夠拚搏，經常「有開工無收工」。據美國一項「全球勞累指數排名」調查顯示，以每周工時長度計，在頭10位中，亞洲佔去6席，而香港更加「冧莊」連續兩年成為榜首，以每周工時超過標準29%「脫穎而出」，排第2位及第3位的分別為新加坡及曼谷。

世界衞生組織(WHO)亦於2019年通過的《國際疾病分類》，「過勞」首度被納入其中，且認為屬於一種「職業現象」(Occupational Phenomenon)。WHO所定義的過勞有3大要素，包括工作效率降低、精疲力竭，以及對工作有倦怠感或忿忿不平。

有別於機器，人有七情六欲，工時愈長，並不代表一定愈好，正如極具彈性的橡筋一樣，如果被過分拉扯，亦難逃斷開的命運。所以長時間工作，效率降低之餘，甚至對身體產生傷害。專家總結，長期過勞會對生活產生很多不良影響。

工時長，壓力自然大，壓力大將會刺激體內腎上腺皮質類固醇分泌，影響人體的抵抗力，繼而增加患病機會。個別高風險人士或會形成慢性疾病如高血壓、中風、心臟病及糖尿病等，後果可以非常嚴重。

世界衞生組織和國際勞工組織(International Labour Organization)針對超時工作進行的研究顯示，2016年便有74.5萬人因工時過長而死於中風及心臟等疾病，與2000年相比增加29%。史丹福大學商學院教授Jeffrey Pfeffer曾指出，員工疲累請病假或導致生產力下降，粗略估計全球每年造成損失多達3,000億美元。

在2009年《美國流行病學期刊》(The American Journal of Epidemiology)指出，超時工作與認知功能下降，甚至與認知障礙有關，尤其是中年人士；而且集中注意力會愈來愈差，難以專心做事，長期或致神經衰弱。同時，當人處於筋疲力竭時，很多時候會無多餘能力去思考，大大減低創造力。

長時間工作，精神緊張，壓力爆炸，除了會令人容易煩躁、生氣或出現悲觀思想，亦容易引發出一系列都市病，如皮膚變差、睡眠質素差或失眠、肥胖及脫髮等。其中台灣睡眠醫學學會報告指出，失眠與「三高」疾病(即高血壓、心臟血管疾病及糖尿病)共病的現象嚴重，且每4個慢性失眠(即失眠超過一個月以上)人士，就有一人患有三高。