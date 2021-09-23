澳門新賭牌或批10年　與星洲睇齊

該行就有關修訂諮詢與澳博管理層進行電話會議，管理層對本次9大諮詢重點(見表)並不感到完全驚訝。其中對博彩企業的派息限制、引入政府代表、增加澳門永久居民於公司所佔資本比例成討論焦點。

就上述澳門居民持股，澳博的管理層澄清，在現行制度之下，持有賭牌的公司必須有一名擁有10%股權的澳門本地居民作為執行董事，強調有關做法只限持牌公司，而非上市公司本身(持牌公司通常是上市公司的其中一間子公司)。換言之，增加該名澳門人於持牌公司持股，並不影響上市公司的控制權。

該公司管理層又指出，政府並沒有提出過引入政府的代表是要進入董事局。此外，在現行制度下，澳門博彩監察協調局已經有派駐人員到賭場，因此，就算引入政府代表都不會影響日常運作。

至於派息要獲得政府的批准，該公司管理層認為，這或許是因為以往曾經出現有公司豪派息，以致剩餘現金不足以覆蓋全數已發行籌碼的支付，引起了政府對博彩企業流動性風險的關注。

高盛原估計，澳門賭牌最大機會是先為現有牌主延長牌照有效期一年，然後一次過續牌至2038年，即批給15年。澳門官員早前亦指出，由於設施已經建成，新賭牌未必需要20年的長年期。不過，澳博管理層認為5年的批給屬太短，參照新加坡的做法，相信新牌可以長達10年。

賭牌前路未明，但日常營運卻深受新冠肺炎疫情打擊。另一間美資券商Sanford C. Bernstein發表報告，指出13至19日的一周，整個澳門錄得賭收2.43億元(澳門元‧下同)，較對上一周的2.64億元下跌7.95%，更較未有疫情前的2019年同期下跌66%，主要是貴賓博彩業務不穩所致。

報告內亦提到，內地福建近日的疫情反彈，指如果當地疫情受控，對澳門影響將會有限，而且福建旅客數目僅佔訪澳的內地旅客5%而已。

對於《博彩法》的修訂，該行不認為是「大紅旗」(危險信號)事件，然而當地博彩業的氣氛確實低落。如當局在餘下4場諮詢會對諮詢內容有正面澄清的話，將可提振目前板塊低落的股價表現。