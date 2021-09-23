東方日報B1：全球經濟有排閉翳　商品大王：將陷最惡熊市

全球疫情反覆，促使多家國際機構包括經濟合作與發展組織(OECD)、亞洲開發銀行(ADB)以至其他金融機構紛下調經濟增長預測。「末日博士」魯比尼警告，全球掉入債務陷阱，滯脹風險正在加劇。「商品大王」羅傑斯更揚言，全球將經歷大規模的經濟和金融調整，是有生以來最惡劣的熊市！

羅傑斯預期，崩潰可能首先在較弱的國家或公司開始，然後向美國蔓延，最終使整個系統陷入深度衰退。債務過多、通脹上升、貨幣貶值、不當投資、央行干預以及地緣政治壓力，當前宏觀經濟環境說明相關風險。

他續指，考慮到決策者為了掩蓋經濟或市場裂縫而積累愈來愈多的債務，最終市場會放棄再參與這個遊戲，到時央行將加碼印銀紙並購買更多資產。他警告，當問題變得非常嚴重時，「總有一天我們都會付出可怕的代價」，又提醒已經有11年沒有經歷過一次嚴重的熊市了。

魯比尼則警告，經濟危機似乎正重演，這次是由債務陷阱所引起。當疫情重創經濟時，寬鬆貨幣政策和財政刺激政策被視為支持金融體系的必要工具，卻引發極端結果。他形容，債務處於超級周期，各地央行正掉於債務陷阱。當前私人和公共債務比率高企，倘央行推進幣策正常化，或引發經濟和金融市場崩圍。

故此，他認為，阻力最少的做法是在通脹較高的情況下加息，但利率更高，將無可避免導致增長更慢，或引發滯脹。

可以肯定的是，變種病毒正在打擊全球復甦勢頭。OECD周二(21日)發表報告，將全球今年國內生產總值(GDP)增長預測降至5.7%，較5月份預測下調0.1個百分點，明年增長預測則輕微上調0.1個百分點，至4.5%。報告指出，復甦步伐非常不均，許多國家的產出和就業市場仍存在落差，特別是疫苗接種率低的新興市場和發展中經濟體。

OECD將美國今年增長預測由6.9%大幅下調至6%，其經濟師布恩表示，變種病毒重創下半年經濟，但經濟正再次重拾強勁增長。歐元區今年經濟增長預測顯著上調一個百分點至5.3%，但各成員國經濟表現不一；至於中國今年經濟增長預測維持8.5%不變。

亞開行周三(22日)將發展中亞洲今年增長預測，由7月時預測7.2%下調至7.1%，明年增長預測則維持5.4%，警告變種病毒、較預期慢的疫苗接種進展，以及疫苗功效下降，令增長預測面臨風險。

中國人民銀行前顧問李稻葵認為，恒大債務危機有機會令中國經濟增長放緩，但對內地金融體系帶來的溢出效應料相對較微小，又指恒大集團或面臨分拆，公眾熟知的恒大恐不復存在。

惟美國銀行近日狠劈內地今年、明年和2023年的經濟增長預測，由8.3%、6.2%、6%，下調至8%、5.3%及5.8%。該行指出，變種病毒爆發以及對房地產和基礎設施投資貸款的管控，加上減碳政策，皆令內地經濟增長放緩。