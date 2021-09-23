美國聯儲局維持利率不變　預告明年加息

美國聯儲局於香港時間周四(23日)凌晨公布貨幣政策會議結果，決定維持聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，一如市場預期。議息聲明指出，如果美國經濟繼續復甦，將確定很快落實縮減量化寬鬆(QE)政策，同時預期明年將會加息。

美國股市維持升勢，道指現升443點或1.31%，報34,363點；標指報4,404點，升50點或1.16%；納指報14,895點，升149點或1.01%。

聯儲局公開市場委員會(FOMC)一致同意今次利率決定。該局並同意將繼續每月增持至少800億美元的國債，以及至少400億美元的抵押貸款支持證券(MBS)，直到委員會的充分就業和物價穩定的目標取得實質性進展。

議息聲明提到，如果美國經濟繼續復甦，短期內落實縮減QE將會得保證，但未有披露具體時間表。這意味到，今年餘下兩次議息(分別在11月初和12月中)很可能是聯儲局落實「收水」的關鍵。

不過，該局對於新冠肺炎疫情表示關注，指受影響最嚴重的行業在最近幾個月有所改善，但疫情反彈使行業復甦放緩；至於疫苗接種進展可能會減輕疫情對經濟的影響，惟經濟前景的風險仍然存在。該局重申，會繼續使用其全方位的貨幣政策工具來支持經濟，以達至全面就業和價格穩定的目標。

根據聯儲局最新經濟預測，2022年至2024年的聯邦基金利率預測中位數分別為0.3厘、1.0厘、1.8厘，意味到該局預期明年啟動加息，至2024年加息次數達到6至7次。

另外，聯儲局對美國GDP(國內生產總值)增速在2021至2023年的預期中值分別為5.9%、3.8%、2.5%，較上次議息時分別下調1.1個百分點、上調0.5個百分點和上調0.1個百分點。

該局對2021年至2023年的美國PCE通脹預期中值分別為4.2%、2.2%、2.2%；2021年至2023年美國失業率預期中值分別為4.8%、3.8%、3.5%。