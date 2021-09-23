美股道指收漲338點　結束4連跌

雖然聯儲局表示短期內即將「收水」，但未有提供具體時間，刺激美股周三(22日)做好。道指結束連續4日跌勢，收報34,258點，升338點或1%；標指收報4,395點，升41點或0.95%；納指收報14,896點，升150點或1.02%。

美國聯儲局議息後，決定維持聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，一如市場預期。議息聲明指出，如果美國經濟繼續復甦，將確定很快落實縮減量化寬鬆(QE)政策，但未有提供具體時間；同時預期明年將會加息。

聯儲局主席鮑威爾表示，如果經濟取得進展是符合預期的，聯儲局可能會在下次議息時(即11月初)採取行動，但指這需要合理的良好的就業報告，以滿足縮減QE的條件。

全球股市周一急挫後，高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，投資者應利用股市調整10%的機會增持股票，從基本因素來看，本輪經濟周期仍處於相對早的階段，利率維持低企，而且儘管緊急刺激措施減少，盈利增長仍合理。

個股方面，迪士尼行政總裁包正博表示，變種病毒擴散下電影和電視節目製作延誤，將導致今季的新增串流用戶增長放慢，拖累股價周二重挫4.17%，周三收市回升1.44%，收報173.65美元。

軟件商Adobe上季每股盈利3.11美元，收入達破紀錄的39.4億美元，均勝預期，惟股價收挫3.07%。

聯邦快遞(FedEx)截至8月底止首財季純利按年跌11%至11億美元，經調整後每股盈利4.37美元，遜預期，反映勞工短缺令成本上漲，加上供應鏈受阻下運送需求意外放慢。該公司並下調全年盈利預測，股價全日跌9.13%。